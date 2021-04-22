Житель Алтайского края хотел найти помощь в ремонте машины, но её успели угнать

Машина сломалась на трассе, поэтому автовладелец отлучился, чтобы найти помощников.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В полицию житель села Шульгин Лог 1993 года рождения обратился накануне. Он рассказал, что у него на трассе сломался автомобиль ВАЗ-21074, 2004 года выпуска. И пока ходил за помощью, неизвестные украли транспортное средство.

В краже машины подозревается 21-летний мужчина из соседней деревни, который хотел сдать её в пункт приема металлолома.

Задержанный молодой человек признался в содеянном. У него изъяли похищенный ВАЗ-21074 и вернули хозяину. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник увидел данный автомобиль на обочине. Попросил своего знакомого отбуксировать его в пункт металлолома. Но ему отказали в приёме ВАЗ-21074 на металлолом, так как не было документов, подтверждающих право собственности.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.