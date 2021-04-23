Барнаульские котельщики вчетверо увеличили экспорт в Монголию

На днях два высокопоставленных эмиссара Монголии посетили Барнаульский котельный завод (ООО «БКЗ»), входящий в Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий («АЛТЭК»).

Фото: ООО «БКЗ»

Торговый представитель Монголии в России Хасар Данаажав и генеральный консул Монголии в Кызыле Чимид Ганболд провели переговоры с руководством барнаульского предприятия о расширения сотрудничества с энергетическими предприятиями Монголии.

Приезд монголов на БКЗ не случаен. С 2015 года ООО «БКЗ» поставляет оборудование в Монголию. Энергетические предприятия год из года расширяют применение запорной арматуры барнаульского производителя на объектах монгольской ТЭК. В результате объём экспортных поставок предприятия в Монголию за последние пять лет увеличился в четыре раза.

«АЛТЭК» (Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий). На сегодняшний день объединяет 24 организации (в том числе 21 промышленное предприятие региона), расположенных в Барнауле и Бийске. Кластер создан с целью популяризации и продвижения продукции Алтайского края в области производства энергетических агрегатов и вспомогательного оборудования. ООО «БКЗ» – одно из якорных предприятий «АЛТЭК».