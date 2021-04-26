Рыбак утонул в Оби в Алтайском крае

Вместе со знакомым он проверял сети, но лодка перевернулась.

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По данным «Каменских Известий», трагедия случилась в ночь на 24 апреля 2021 года недалеко от Камня-на-Оби. Тогда четверо мужчин рыбачили в затоне справа от Островной.

Около полуночи двое рыбаков решили проверить проверять сети. Отплыв от берега на 20-25 метров, у мужчин начала раскачиваться лодка, а затем перевернулась. Один из рыбаков смог, частично сняв верхнюю одежду, выплыть. Второму выбраться не удалось. Его тело достали из-под лодки.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, сейчас в Алтайском крае в период нереста действуют ограничительные меры на вылов рыбы: запрещено всякое промышленное рыболовство, а при любительской и спортивной рыбалке запрещается использовать сети, маломерные и прогулочные суда, а также иметь на борту орудия добычи, применение которых не допускается. При этом суммарная суточная норма вылова составляет не более 10 кг на одного рыболова.