В Барнауле сегодня открывается IX Международный туристический форум «VISIT ALTAI»

Крупное деловое событие туристской индустрии региона откроется «Сибирским съездом экскурсоводов».

Фото: expo.visitaltai.info

Ученые, экскурсоводы, общественные деятели и федеральные эксперты из Москвы и Екатеринбурга, Кемерово, Горно-Алтайска и Барнаула обсудят специфику организации экскурсионной деятельности в рамках экологического туризма, в том числе на территории особо охраняемых природных территорий. Специалисты также расскажут об изменениях законодательства в сфере экскурсионной деятельности. На съезде состоится презентация новых региональных путеводителей – «Путешествуй по Алтайскому краю» и «Пешком по Барнаулу».

Как сообщили в краевом Управлении по развитию туризма и курортной деятельности, темами обсуждения первого и второго дня Форума станут развитие цифровых технологий, их использование в туризме на примере работы системы онлайн бронирования B2B. Ostrovok. Для туроператоров и отельеров проведут обучающие семинары по онлайн-формам кассовой отчетности, которые обязательны для всех субъектов сферы туризма с 1 июля 2021 года, и лайфхакам по успешному развитию отеля. Завершится второй день форума встречей с известными путешественниками Алтайского края, совершившими свои экспедиции в 2020 году.

Третий день команда Profi.Travel представят участникам форума «портрет туриста Алтайского края», подведя итоги комплексного исследования турпотока и туристического потенциала Алтайского края, научат яркой и интересной презентации своих турпродуктов в онлайн-формате и расскажут, как продвигаться локальному туроператору, отелю, экскурсионному бюро, используя современные интернет-технологии.

1 мая форум «VISIT ALTAI» завершит свою программу праздником «Цветение маральника», который пройдет на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» при соблюдении всех антивирусных мер. Он откроет летний туристический сезон в Алтайском крае. В рамках фестиваля гостей ждет насыщенная культурная программа, ярмарка региональной кухни, различные интерактивные зоны. Впервые на озере «Бирюзовой Катуни» состоится шоу флайбордистов – это экстремальное шоу в формате гидроцирка. Команда профессионалов из Москвы, которая уже провела более 700 шоу в 29 странах мира, покажет синхронные трюки на воде во время «Цветения маральника».