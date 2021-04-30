Стало известно, когда алтайские школьники смогут написать итоговое сочинение

Из-за установленных с 4 по 7 мая 2021 года нерабочих дней было принято перенести дополнительный срок проведения итогового сочинения на 12 мая.

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Школьники Алтайского края приступят к написанию итогового сочинения в 10:00. На это им дадут 3 часа 55 минут. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды будут писать сочинение на 1,5 часа дольше. Рекомендуемый объем итогового сочинения — не менее 350 слов, итогового изложения — не менее 200 слов.

В этот день сочинение будут писать те, кто ранее получил «незачет», не явившиеся или не завершившие его написание по уважительным причинам.

Сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет».

В Минобрнауки региона сообщили, что успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Большинство выпускников уже написали итоговое сочинение (изложение) 15 апреля.