Фоторепортаж: как прошли легкоатлетические соревнования в Барнауле

Первомай в Барнауле был насыщен праздничными мероприятиями. Одно из самых ярких событий состоялось в самом центре города. 65-я легкоатлетическая эстафета на призы «Алтайской правды» собрала более 1200 спортсменов. 95 команд приняли участие в самых массовых краевых легкоатлетических соревнованиях.

Спортивный Первомай в Барнауле

Фото: Михаил Полубедов

В мероприятии приняли участие именитые звезды российской легкой атлетики: чемпион мира и Европы Сергей Шубенков, чемпионка России и победительница юниорского первенства Европы Полина Миллер, призер Всемирной универсиады Юрий Клопцов.

– После перерыва 2020 года пора возвращаться к нормальной спортивной жизни. Поэтому сегодня один из тех дней, который подсказывает нам, что это правильное и хорошее дело. Поздравляю вас с теплом, с эстафетой, тем более что после перерыва это особенно ценно, – приветствовал гостей министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Далее Алексей Перфильев вручил Татьяне Ильюченко сертификат Министерства спорта РФ о наделении полномочиями «Посла Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» «Готов к труду и обороне». Председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого Законодательного Собрания в прошлом известная спортсменка, неоднократный чемпион мира, чемпион и призёр Паралимпийских игр по лыжным гонкам среди слабовидящих Татьяна Ильюченко также поздравила с открытием легкоатлетического сезона, пожелала здоровья и пригласила всех присутствующих в центр тестирования норм ГТО.

Татьяна Ильюченко

Фото: Михаил Полубедов

По итогам состязаний победителями смешанной эстафеты среди школьников стали учащиеся Мамонтовской средней школы. Второе и третье место заняли ребята из 121-го и 124-го барнаульских лицеев. В мужской и женской эстафетах лучшими в абсолютном зачете стали воспитанники Алтайского училища олимпийского резерва. Среди вузов места распределились следующим образом: первое место заняли девушки БЮИ и парни АлтГПУ, второе – студентки АлтГПУ и студенты АГАУ, бронзовыми призерами в обоих случаях стали команды АлтГУ. В номинации «ссузы» лучший результат и в мужской, и в женской эстафетах показали спортсмены из Каменского педагогического колледжа.

Спортивный праздник стал ярким украшением Первомая в Барнауле. Теплые поздравления гостей, выступление творческих коллективов города и, конечно, настоящая борьба за победу.

Если вы не смогли посетить это зрелищное мероприятие, предлагаем вам познакомиться с фотографиями, которые подготовил наш фотокорреспондент Михаил Полубедов.