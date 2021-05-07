Удар в гонг. В Барнауле стартовало первенство России по боксу

6 мая в «Титов-Арене» началось первенство России по боксу среди юниоров (спортсмены 17-18 лет). В 12.00 стартовала соревновательная программа, а в 17.00 прошла официальная церемония открытия, в которой приняли участие Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк.

Фото: Михаил Полубедов

Последний раз столь крупное боксерское событие проходило в Алтайском крае 40 лет назад, поэтому не случайно Виктор Томенко, открывая соревнования символическим ударом в гонг, назвал их долгожданными.

– От лица Правительства Алтайского края выражаю самые искренние слова благодарности Министерству спорта страны, Федерации бокса России за то, что доверили нам провести такой турнир. Убежден, что мы не подведем, все гости получат удовольствие, познакомятся с Алтайским краем и его столицей, а соревнования пройдут на самом высоком уровне, – заявил Виктор Томенко.

Нынешнее первенство Росси стало рекордным по количеству участников, барнаульский ринг собрал 226 боксеров со всех уголков страны: Москва и Санкт-Петербург, Кавказ и Урал, Дальний Восток и Приволжье, Калининград и Якутия. Многие команды приехали в Барнаул заранее, успев здесь потренироваться – никому из гостей не отказали в этой возможности. И в первый день турнира приезжие боксеры и их тренеры уже отмечали высокий уровень организации барнаульских стартов и гостеприимство принимающей стороны.

– Как только мы доверили Барнаулу провести первенство России, сразу были уверены, что оно состоится на высочайшем уровне и станет образцом того, как надо организовывать турниры, для многих регионов, – отметил генеральный секретарь федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Во время церемонии открытия Кирилл Щекутьев вручил благодарности за вклад в развитие и популяризацию бокса в Алтайском крае Виктору Томенко, Вячеславу Франку, министру спорта Алтайского края Алексею Перфильеву, президенту краевой федерации бокса Армену Тонояну.

Любой турнир такого масштаба не обходится без почетных гостей. Первый день соревнований посетили олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдербеков и чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев. Спортивный путь Лебедева начинался с такого же турнира.

– На первенстве России среди юниоров я стал вторым. Но победитель по каким-то причинам не смог поехать на первенство Европы, туда отправился я – и выиграл. Так что любой выход на ринг – это начало больших побед, – рассказал Денис Лебедев.

С победы начал свой путь на турнире и представитель Алтайского края Иван Фидищенко. С его боя в весовой категории 52 кг против Аветиса Налбандяна из Краснодарского края началась вечерняя программа первого дня соревнований, хозяин ринга победил раздельным решением судей.

– Начинать всегда волнительно, а тут так получилось, что вообще мой бой первый в программе, это добавляло ответственности, – рассказал Иван.

Всего в сборной Алтайского края в турнире принимают участие 12 боксеров. Наших представителей нет только в самой тяжелой весовой категории, зато в весе 52, 56 и 64 кг сразу по два спортсмена из нашего региона.

Турнир проходит по олимпийской системе, проигравший выбывает из борьбы. К сожалению, в первом же бою утренней части программы завершил выступление Павел Ляпкин (75 кг), вечером Данил Байгужинов уступил Вадиму Кошкину из Татарстана, и это судейское решение у старшего тренера сборной края Вячеслава Малетина оставило много вопросов. Данил вошел в состав участников первенства России в последний момент, причем выступал не в своей категории. В его весе, 60 кг, все места уже были заняты, поэтому парня заявили в категории 64 кг.

– Он провел отличный бой, но судьи решили, что соперник был сильнее, – подытожил Вячеслав Малетин.

Денис Раков, Иван Иванов, Никита Петин, Владислав Волохин в своих стартовых поединках одержали победы. Впрочем, прогнозировать итоговый результат пока рано – до решающих поединков еще неделя.

7, 8, 10 и 11 мая бои будут начинаться в 12.00 и в 17.00. 12 мая в 14.00 настанет время полуфиналов, а решающие финальные поединки пройдут 13 мая в 17.00, после чего болельщики увидят награждение победителей и призеров и церемонию закрытия турнира.

Для читателей «Вечернего Барнаула» предлагаем фотообзор данного мероприятия от нашего фотокора Михаила Полубедова.