Алтайские грибники рассказали о первом урожае

Снимками грибов они поделились в социальных сетях.

Фото: Грибники Барнаула и Алтайского края

В паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края» во «ВКонтакте» стало известно, что в регионе начали появляться первые грибы. С 30 апреля 2021 года грибники рассказывают о «первых разведчиках» — сморчках. Урожай ещё небольшой, поэтому жители Алтайского края не спешат в лес.

Напомним, с 30 апреля 2021 года в регионе действует особый противопожарный режим. Его ввели для предотвращения негативного развития лесопожарной ситуации с учетом погодных условий.