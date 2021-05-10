В Барнауле закроют движение на участке малого Павловского тракта на время ремонта теплосетей

По сообщению официальный сайт города Барнаула, с 8 часов 20 мая до 8 часов 3 июня будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе здания №269. Это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети, сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Фото: canva.com

Движение автобусов маршрута №47 в этот период будет организовано по следующей схеме: пр-кт Строителей – Павловский тракт – съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания №154 (АЗС) – малая проезжая часть Павловского тракта, далее по маршруту; в обратном направлении без изменения.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.





