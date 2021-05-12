Везущий груз из Барнаула пьяный дальнобойщик на Урале снёс будку дежурного по железнодорожному переезду

Он начал засыпать за рулем и в какой-то момент отвлекся от дороги.

ДТП произошло накануне в городе Богданович Свердловской области. Тогда водитель 1966 года рождения на огромной скорости проехал переезд вслед за проходящим поездом, а затем снёс автоматический заграждающий барьер, после чего — будку. В результате происшествия водитель получил закрытый перелом правой берцовой кости, ушиб мягких тканей и ссадины лба.

Сотрудники ГИБДД установили, что водительский стаж мужчины — 33 года. Он был в состоянии алкогольного опьянения (0,838 мг/л). В отношений водителя составлены административные материалы.

Водитель сотрудникам полиции пояснил, что двигался по автодороге Екатеринбург-Тюмень из Барнаул в Екатеринбург. Во время движения он сбился с пути. Въехав в город Богданович, он стал засыпать за рулём, в какой-то момент отвлекся от дороги, вследствие чего перед железнодорожным переездом выехал на встречку и допустил наезд на железнодорожный переезд.

Мужчина перевозил стулья и столы. В паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что часть вывалившегося груза из фуры похитили местные жители.