Глава Барнаула вошёл в топ-5 самых медийных глав сибирских столиц

Глава Барнаула Вячеслав Франк поднялся на одну позицию в медиарейтинге первых лиц главных городов субъектов Сибирского федерального округа за месяц. Такие данные представила компания «Медиалогия».

Кроме мэра Барнаула в пятёрку лидеров вошли Анатолий Локоть (глава Новосибирска), Оксана Фадина (мэр Томска), Руслан Болотов (глава Иркутска), Сергей Ерёмин (мэр Красноярска).

Они заняли 20-е, 19-е и 18-е места соответственно: глава Кызыла Ирина Казанцева, председатель Совета депутатов Кемерова Николай Сенчуров и глава администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова.

Также в рейтинге присутствует ещё один представитель краевой столицы — спикер Барнаульской гордумы Галина Буевич. Она расположилась на 14-м месте. К слову, она тоже за месяц поднялась на одну позицию.

Сам список составляется на основе индекса, который показывает, как часто и в каком виде чиновник появляется в СМИ. Всего в рейтинге 20 позиций.