Барнаульский завод «Ротор» освоил производство оборудования для сельхозпереработки

Как сообщило краевое министерство промышленности и энергетики, крупное оборонное предприятие продолжает диверсификацию и осваивает новые виды гражданской продукции. Причём большим достижением для завода стало принципиально новое направление — производство промышленного оборудования. Как стало известно, на АО «АПЗ «Ротор» наладили выпуск прессов для отжима растительных масел холодным способом.

Фото: apzrotor.ru

Маслопрессы «Ротора» предназначены для прессования семян подсолнечника, рапса, льна, сафлора, конопли, горчицы и др. Поскольку Алтайский край является одним из ведущих в России и Сибири производителей растительного масла, а также значительные объёмы этой продукции поставляет за рубеж, то новое оборудование, производимое на барнаульском предприятии, будет востребовано алтайскими сельхозпереработчиками. Впрочем, на «Роторе» надеются, что новые прессы найдут покупателей и в других регионах России.