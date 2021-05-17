Барнаульский завод «Ротор» освоил производство оборудования для сельхозпереработки

Как сообщило краевое министерство промышленности и энергетики, крупное оборонное предприятие продолжает диверсификацию и осваивает новые виды гражданской продукции. Причём большим достижением для завода стало принципиально новое направление — производство промышленного оборудования. Как стало известно, на АО «АПЗ «Ротор» наладили выпуск прессов для отжима растительных масел холодным способом.
Маслопрессы «Ротора» предназначены для прессования семян подсолнечника, рапса, льна, сафлора, конопли, горчицы и др. Поскольку Алтайский край является одним из ведущих в России и Сибири производителей растительного масла, а также значительные объёмы этой продукции поставляет за рубеж, то новое оборудование, производимое на барнаульском предприятии, будет востребовано алтайскими сельхозпереработчиками. Впрочем, на «Роторе» надеются, что новые прессы найдут покупателей и в других регионах России.
— Наши прессы компактны, универсальны, имеют простую настройку и обслуживание, не требуют больших производственных площадей. Прессы можно соединять в разнообразные линии на единой конструкции и получать растительное масло высокого качества с низким содержанием фтора, — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «АПЗ «Ротор» Игорь Куликов.