В администрации Барнаула назначен новый председатель комитета по ЖКХ

На должность председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула сегодня, 17 мая, назначен Денис Ращепкин.

Ранее он замещал должность заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.

Ращепкин в органах местного самоуправления Барнаула более 13 лет. Зампредом по ЖХК работает с 2013 года. На должности зама он взаимодействовал с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, занимался вопросами эксплуатации жилищного фонда и бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами населения.

Что ещё известно о новом председателе комитета ЖКХ?

Ращепкин Денис Анатольевич родился 5 августа 1977 года в селе Смоленское Смоленского района Алтайского края.

В 2001 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова по специальности «теплоснабжение

и вентиляция».

В 2007 году прошёл повышение квалификации по программе «Повышение квалификации заместителей глав муниципальных образований по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Награждён Почётной грамотой администрации города в 2015 году, Почётной грамотой правительства Алтайского края в 2018 году.

Женат, воспитывает двух сыновей.