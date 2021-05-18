Администрация Барнаула держит на особом контроле ситуацию в ЖК «Адмирал»

По сообщению пресс-службы администрации города, заместитель главы администрации г. Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский провёл выездное совещание на канализационной насосной станции, расположенной по адресу проезд Северный Власихинский, 84.

Фото: barnaul.org

В совещании приняли участие председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула Александр Кощеев, главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин и представители подрядной организации ООО «ССК-Агротех», сопровождающей работу станции.



Напомним, в мае прошлого года в социальных сетях жители квартала «Адмирал» пожаловались на сильный неприятный запах от КНС-21. Для решения этой проблемы водоканалом были установлены дополнительные системы дезодорирования воздуха. Но глава Барнаула Вячеслав Франк посчитал такие меры недостаточными. В сжатые сроки по его поручению было приобретено и установлено дополнительное оборудование, способствующее более эффективной локализации неприятного запаха. К слову, разработчиками установки выступили барнаульские учёные.



Главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин рассказал, что данное оборудование способствовало значительному сокращению неприятного запаха.

— Сейчас установка проходит испытания. За два месяца мы испытали три разных реагента. По итогам испытаний выбран реагент, который дал максимальный эффект по органолептическим свойствам. Он значительно дороже используемых, но мы готовы пойти на это. На сегодняшний день решается вопрос годовой поставки, — пояснил он.

С наступлением высоких температур контроль за концентрацией воздуха и состоянием работы новой установки осуществляется водоканалом и подрядчиком ежедневно. Система работает в автономном режиме, есть датчики, которые анализируют содержание сероводорода на выходе.

Сергей Пашковский отметил, что особенно важно находиться в постоянном взаимодействии с жителями микрорайона, информировать их о работе КНС-21:

— Сегодня мы наблюдаем, что ситуация в ЖК «Адмирал» стабилизирована, система прошла проверку первым повышением температуры воздуха, — рассказал он. — Работа станции по-прежнему находится на контроле городской администрации. В этой связи важно сохранять обратную связь с населением, своевременно информировать жителей и оперативно реагировать в случае появления новых жалоб и обращений.

К слову, в центральной диспетчерской «Барнаульского водоканала» сообщили, что с начала текущего года жалоб от барнаульцев не поступало.



