В барнаульском посёлке благоустраивают зелёную зону в рамках нацпроекта

Подрядная организация СК «Город» 14 мая 2021 года начала демонтаж асфальта и бордюров на зелёной зоне от улицы Герцена, 6 до Куйбышева и от улицы Куйбышева до Белинского в посёлке Южный.

Работы выполняются в соответствии с графиком по программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», пишет пресс-служба мэрии.

Благоустроят зелёную зону за 99 млн рублей. Проект предполагает сохранить сложившуюся планировку сквера. На центральной аллее разместят уличную мебель и освещение, сделают два вида покрытия — асфальтобетонное и плиточное. На пути движения пешеходов обустроят пандусы. Кроме того, территорию аллеи оборудуют девятью камерами видеонаблюдения.

Зелёные насаждения аллеи в поселке Южном сохранят. К имеющимся деревьям и кустарникам высадят более полутысячи саженцев. Это 90 крупномерных деревьев (сосна, тополь, рябина, липа, береза) и 507 кустарников (спирея, барбарис, пузыреплодник, можжевельник, жимолость). Также подрядчик обустроит газоны и клумбы с многолетниками, декоративные композиции из камней, кустарников, цветов. Для обеспечения безопасности жителей посёлка будут снесены 36 аварийных деревьев.

На территории зелёной зоны установят 156 светильников, 122 малые архитектурные формы, две детские площадки, две перголы (навеса), девять игровых комплексов, три спорткомплекса. Проектом предусмотрено устройство велодорожки, площадок для проведения культурных мероприятий и отдыха.

Благоустройство аллеи в посёлке Южном планируется завершить до конца 2021 года.