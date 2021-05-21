Барнаульская спортсменка вышла в полуфинал этапа Кубка мира

Только что представительница Алтайского края Ирина Андреева взяла свой первый старт на барнаульском этапе Кубка мира.

Фото: Ярослав Махначёв.

Она стартовала на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке и заняла в отборочном заезде третье место, этого хватило для выхода в полуфинал, который пройдёт завтра. Судя по улыбке Ирины после гонки, настроение у неё хорошее, а настрой — победный.

В 12.00 первую гонку на турнире проведёт ещё один представитель Алтайского края, Александр Дьяченко, он будет стартовать в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров.

В результате Александр Дьяченко тоже легко занял третье место и вышел в финал.