Третий день Кубка мира: главное

Сегодня за медали на гребном канале Барнаула будут бороться спортсмены Алтайского края.

На дистанции Александр Дьяченко (№6). Фото: Ярослав Махначёв.

Квалификационный олимпийский турнир, в рамках второго этапа Кубка мира в Барнауле, завершен, в субботу и воскресенье будут проходить только гонки непосредственно Кубка мира.

Каноистка Ирина Андреева в пятницу, заняв третье место в предварительном заезде на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, вышла в полуфинал. Он состоится в субботу в 10.15, соперничать Ирина будет с двумя кубинскими спортсменками, а также представительницами Грузии, Литвы, Гватемалы, Колумбии и Бразилии.

Финальный старт на этой дистанции, куда, как мы надеемся, попадет Ирина, состоится в 12.49 (утешительный финал – на 11.55).

Александр Дьяченко в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров уже вышел в финал, который состоится в 12.41. У Дьяченко в соперниках по решающей гонке – два латыша, два литовца, а также грузин, словенец, швед и португалец.

Всего же в субботу на барнаульском канале разыграют в девяти видах программы второго этапа Кубка мира. Начало в 10.00. Обращаем внимание, что запланированная на 16.00 автограф- и фотосессия Дмитрия Губерниева не состоится.