В Барнауле перекроют две дороги в «Ночь музеев»

Сегодня продлят работу электротранспорта.
Во время проведения акции «Ночь музеев» с 18:00 22 мая до 2:00 23 мая 2021 года в Барнауле перекроют движение для всех видов транспорта по улице Льва Толстого от проспекта Ленина до улицы Максима Горького и по улице Ползунова в границах Красноармейского и Социалистического проспектов.
Движение автобусов во время перекрытия будет организовано по следующим схемам:
Также в ночь на 23 мая для участников «Ночи музеев» продлят работу городского электрического транспорта до 3 часов утра, пишет пресс-служба мэрии.
В это время на линию выйдут шесть троллейбусов и шесть трамвайных вагонов. Движение будет организовано по следующим маршрутам:
Напомним, вечером 22 мая в рамках акции «Ночь музеев — 2021» в Барнауле будут работать 33 культурные площадки.
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