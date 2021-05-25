Приближено к боевому. В Барнауле впервые прошёл официальный турнир по новому виду спорта

В краевой столице состоялось первенство Сибири по молодому, но стремительно набирающему популярность виду спорта — практической стрельбе из пневматического пистолета Action Air. Среди 90 участников были те, кто в июле примет участие в отборе на первенство мира. Организаторами стали спортивные клубы «Самурай» и «Русич».

Фото: Ярослав Махначёв.

Новая страница

СК «Победа» видел множество соревнований, но таких в нём ещё не было. Непосвящённый сильно удивился бы картине, увиденной в зале: он был весь заставлен какими-то кабинами, где бродили люди с пистолетами в руках. Именно так выглядел первый в истории края сибирский турнир по стрельбе из пневматического пистолета.

Старший тренер сборной края Сергей Петров, руководитель клуба «Самурай», сказал, что этими соревнованиями открывается новая страница для данного вида спорта в регионе. Пафосно, конечно, но так и есть. До этого в Барнауле проходили лишь небольшие клубные матчевые встречи.

— Конечно, наши стрелки участвовали в других турнирах, но они были выездными. Соревнования сибирского уровня проходили в основном в Новосибирске, а чаще всего ездили в Москву и Подмосковье. В апреле, например, было четыре поездки туда, — рассказывает Петров. — А в Барнауле мы впервые проводим официальный турнир с присвоением разрядов, на основе результатов будут выбираться стрелки для сборной команды СФО, а победители станут кандидатами на участие в отборочном турнире к первенству мира.

Что такое Action Air?

Стрельба из пневматического пистолета представляет собой прохождение нескольких зон — их здесь называют упражнениями, в Барнауле таких было 12. В каждой расположено несколько мишеней различных размеров и конфигураций, которые нужно поразить. Суть в том, что не все они просматриваются с одной точки, поэтому, чтобы выйти на линию стрельбы, приходится двигаться, где-то даже двери открывать — и всё это надо делать быстро, аккуратно и точно, так что выглядит процесс динамично. Последним выстрелом участник должен поразить так называемую тайм-плей — мишень, останавливающую время прохождения испытания. На остальных мишенях есть несколько зон, в зависимости от попадания в которые начисляют баллы. Потом баллы и время суммируются, и стрелок получает результат на каждом из упражнений. По сумме прохождения всех и формируется итоговая табель о рангах.

Стреляют люди хоть и из пневматических пистолетов, но требования такие же, как и на соревнованиях с боевым оружием. Пронес ствол через руку или другую часть тела — дисквалификация. Не убрал палец со спуска во время движения от мишени к мишени — отдыхай.

— Action Air — дисциплина молодая, но быстро развивается, – рассказывает старший тренер сборной России Андрей Киселёв. — Мы уже не в состоянии обеспечить инструкторами всех желающих начать развивать этот спорт. И прогрессируют российские ребята быстро: в 2018 году у нас было мало медалей на первенстве мира, а сейчас мы уже среди фаворитов.

Андрей Киселёв считает, что пневматическо-стрелковый бум в России связан с динамичностью и доступностью этого вида спорта.

— Конечно, есть классический олимпийский вид — пулевая стрельба. Но она требует определённого склада характера. Здесь же больше движения, да и секцию открыть можно в любом помещении. Мы ездим по стране с программой «Стань чемпионом», проводим мастер-классы — потом отбоя от желающих заниматься нет, — поясняет Киселёв.

У стрельбы из пневматического пистолета есть и олимпийские перспективы. Как рассказал Андрей Киселёв, мировая федерация уже вступила в первую стадию присвоения виду спорта олимпийского статуса.

С пистолетом в руках

В Барнауле соревновались 90 стрелков. Так как участников много, стреляющих разделили на две сессии — утреннюю и дневную. А накануне вечером состоялся так называемый прематч: судьи и организаторы проходили те же упражнения, чтобы убрать все шероховатости — вдруг какая-то мишень работает не так, как надо, или ещё что.

В турнире было две официальные группы: суперюниоры, возраст 11–15 лет, и юниоры, от 16 до 21 года, но при этом ещё стреляли дети до 11 лет, а также взрослые.

Конечно, очень интересно было смотреть на шпингалетов, с серьёзным видом, будто рейнджеры, сжимающих пистолеты в тонких руках и с поясами, увешанными магазинами. Но тренеры при этом говорят, что даже взрослым тяжело конкурировать с этими детьми: начав заниматься в 11—12 лет, через пару лет они уже стреляют как профессионалы.

У каждого участника свое оружие, точная копия боевого. Здесь нет обязаловки на какую-то конкретную модель — стреляй из чего угодно, главное, чтобы пистолет вписывался в регламент, который подразумевает три класса: «продакшн» — серийное оружие без всяких изменений, «стандартный» — продвинутый в плане апргейда, но входящий в определённые нормативы, и «открытый», где используют уже самые навороченные прицелы, удлинённые магазины.

Барнаульский стрелок из клуба «Самурай» 15-летний Максим Гаврилин, ставший одним из победителей общего зачёта среди всех возрастов, ждёт пистолет из Гонконга — заказал давно у мастера, славящегося своим оружием, но из-за закрытых границ доставка задерживается. Пока же стреляет из другого, он у него уже третий по счёту.

— Мы покупаем пистолеты в обычных магазинах, но дорабатываем. Во-первых, он должен подходить тебе, во-вторых, быть надёжным. Бывает, за тренировку производим 800 выстрелов, такой нагрузки не каждый боевой выдержит. Да и на соревнованиях всё должно быть надёжно, пистолет не должен подвести тебя на упражнении, — рассказывает Максим.

Максим стреляет уже три года и является одним из лидеров краевой команды, стоит на карандаше у тренеров сборной. В стрельбу он пришёл из карате, которое тоже преподавал его тренер Сергей Петров.

— Карате было больше для родителей, ходил, чтобы просто чем-то заниматься. А стрельба — это уже мне по душе, нашёл здесь своё место, — признаётся Максим.

А ещё одна представительница «Самурая», 14-летняя Ангелина Бадулина, в стрельбу пришла из танцев.

— Не считаю, что стрельба не для девушек, я и с пистолетом в руках комфортно себя чувствую. Как стреляю? Смотря с кем сравнивать, но мне кажется, неплохо, — говорит Ангелина.

В барнаульских соревнованиях помимо местных стрелков приняли участие спортсмены из Новосибирска, Кемерова, Иркутска, Новокузнецка, Братска и Москвы.

— Москвичи — планка, по которой оцениваем свой уровень. По результатам последних турниров могу сказать, что мы их уже догнали, — подытоживает Сергей Петров.

Теперь не за горами и первый полноценный чемпионат края по стрельбе из пневматического пистолета. Новые профильные клубы открываются в Барнауле, на подходе отделения в Рубцовске, Бийске, ЗАТО Сибирский — ну тем-то уж сам бог велел развивать этот вид спорта.

Среди хозяев соревнований победы в своих категориях одержали Максим Гаврилин и Иван Кальянов, серебряными призёрами стали Всеволод Баутин, Татьяна Баутина и Руслан Елагин, бронзовым — Ангелина Бадулина.

Ещё четыре медали в неофициальном зачёте среди спортсменов до 11 лет завоевали представители Барнаульского кадетского корпуса: первое место — Роберт Манске, второе — Денис Чаусов (Open) и Роман Бассауэр (Standard), третье — Семён Гулидов (Production).