«В ближайшее время мы планируем систематизировать все предложения»: как прошло заседание рабочей группы по внесению изменений в Генплан

Вчера, 26 мая 2021 года, в Барнауле состоялось заседание рабочей группы по внесению изменений в Генплан, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.



Участие в обсуждении приняли заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко, депутаты: Вячеслав Перерядов, Александр Локтев, Евгений Носенко, Дмитрий Ильиных, Иван Нифонтов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьёв, представители администрации района, председатели уличных комитетов района.



Александр Локтев, инициировавший создание рабочей группы, предложил общественникам высказать мнение относительно зонирования занимаемой их домами территории.



Большинство прозвучавших предложений касалось перевода зоны многоэтажной и среднеэтажной застройки в зону застройки индивидуальными жилыми домами. Представителей общественности также волновал вопрос о том, что благоустройство территорий предполагает их застройку многоэтажными домами.



На беспокойство жителей Вячеслав Перерядов ответил:

«Вся эта ситуация говорит о том, что людей напрасно встревожили. Претендовать на территории, где есть инфраструктура, никто не будет. С точки зрения застройщиков решить вопрос с жителями, у которых проведён газ, благоустроена территория, будет очень непросто, и они не пойдут по этому пути. Это тоже надо понимать».



Немало вопросов у присутствующих также вызвало определение минимальных размеров зон точечной застройки.



Антон Воробьёв пояснил:

«В прежней редакции правил землепользования и застройки нормативы по размерам не установлены. Работу по их подготовке мы сейчас проводим. Для этого необходимо сделать анализ, по результатам которого по истечении года мы подготовим проект правил землепользования и застройки, где будут уже конкретизированы размеры жилых участков, исходя из соответствующего вида разрешенного использования».



В завершение заседания Александр Локтев подытожил:

«В ближайшее время мы планируем систематизировать все предложения и после этого начнём передавать их в комитет. Также рассмотрим вопрос, касающийся сложности купли-продажи».

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