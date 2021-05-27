В театре драмы состоится автограф-сессия Александра Цыпкина

Сюрприз ждёт всех поклонников творчества Александра Цыпкина, пришедших на премьеру спектакля «Интуиция» в пятницу, 28 мая.

В один из дней всероссийской премьеры спектакля «Интуиция» в театре драмы можно будет приобрести новую книгу одного из самых популярных современных российских писателей. Александр Цыпкин лично приедет представлять спектакль, поставленный по его произведению. «Интуиция» была задумана и написана специально для театра в соавторстве с актёром и постоянным участником проекта «БеспринцЫпные чтения» Константином Хабенским. Эксклюзивный проект реализован в честь 100-летнего юбилея краевого театра драмы, который отметят в ноябре 2021 года. Так что зрители, которые будут смотреть спектакль 28 мая, смогут не только приобрести книгу, но и взять автограф. Если книги Цыпкина у вас уже есть, можете принести издание с собой — писатель любит и уважает своих читателей и подпишет любую свою книгу.

Напомним, Александр Цыпкин — современный российский писатель, сценарист. Первый сборник его рассказов «Женщины непреклонного возраста» вышел в 2015 году в издательстве «Астрель» тиражом в тысячу экземпляров. К 2018 году суммарный тираж двух его книг, сборника «Женщины непреклонного возраста» и сборника «Дом до свиданий», составил уже сто тысяч экземпляров. Книги автора регулярно входят в рейтинги самых востребованных и продаваемых в книжных магазинах и на интернет-площадках. Библиотеки также отмечают стабильный интерес к творчеству писателя. Так, недавно на своей странице в «Инстаграм», писатель опубликовал пост, что его признали «самым востребованным автором в библиотеке города Александрова», о чем библиотека имени Н. В. Гоголя написала в своём аккаунте @aleks_lib.

Не все с восторгом принимают творчество Александра Цыпкина. 30 апреля автор давал интервью Татьяне Толстой и Ксении Буржской на You-Tube-канале. Уровень агрессии в беседе зашкаливал, Толстая всеми способами и доводами пыталась доказать писателю, что то, что он делает, литературой назвать нельзя. Но выдержка у Цыпкина была на высоте. «Я — пиарщик, меня обидеть сложно», — парировал он, а затем и вовсе заявил, что у них с Татьяной Никитичной много общего: «И у неё, и у меня обаяние значительно обгоняет талант». В итоге зритель впервые увидел поверженную Татьяну Толстую.