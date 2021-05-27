Ветеран Великой Отечественной войны из Алтайского края отметил вековой юбилей

Поздравления со 100-летним юбилеем принимал ветеран Великой Отечественной войны Василий Нефёдович Гусев из Бийска.

Родился он 25 мая в селе Сунгай Кытмановского района Алтайского края. В октябре 1940 года Василия Нефёдовича призвали на срочную военную службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Когда началась Великая Отечественная война, отдельный ремонтно-восстановительный батальон, где проходил службу Василий Нефёдович, вошёл в состав Южного фронта, которым командовал Семён Михайлович Будённый. При взятии Берлина 20 апреля 1945 года был ранен. По выздоровлении в октябре 1945 года прибыл домой.

Василий Нефёдович Гусев окончил кооперативную школу в Горно-Алтайске, получил профессию бухгалтера. Трудовая деятельность началась в кооперации. А на пенсию уходил с должности главного бухгалтера крупной организации «Алтайсельстрой».

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