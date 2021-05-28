Барнаулец Артём Мртеян будет представлять наш регион на I Всероссийском конкурсе для педагогов профобразования

В Барнауле завершился региональный конкурс для педагогов профессиональных образовательных организаций «Мастер года Алтая — 2021». Предыдущие четыре года к участию в нём допускались только мастера производственного обучения, а в этом ещё и преподаватели других специальностей. Лучшим из них стал педагог направления «туризм» Алтайской академии гостеприимства Артём Мртеян.

Фото из архива Артёма Мртеяна

Артём Мртеян:

«Победить приятно, но боязно: представлять регион на всероссийском уровне слишком ответственно».

Профессиональный подход

— В моей победе, к которой причастна большая команда Алтайской академии гостеприимства, есть толика везения, — считает Артём Мртеян. — Среди коллег по конкурсу, не могу назвать их соперниками, а состав действительно подобрался сильный, я чуть ли не самый молодой. У некоторых стаж преподавания больше, чем мне лет. На мой взгляд, несколько несправедливо, что эта победа досталась мне.

Артём скромничает, на самом деле ему проявить себя в конкурсе было не так просто, как педагогам производственного цикла. Особенно ярко это можно было увидеть во время 45-минутного мастер-класса. Среди критериев, на которые особое внимание обращали эксперты, — наглядность, способность вовлечь и заинтересовать студентов. Под них конкурсанты сами подбирали тему. Представьте: преподаватель поварского дела учит варить кашу — её можно попробовать или понюхать, мастер по ремонту автомобилей предлагает поменять колесо — вот покрышка и инструменты. А как показать и потрогать услугу? Тут Артёму Мртеяну пришлось здорово поломать голову.

— Было много вариантов. Сначала я хотел научить студентов искать пакетные туры, — вспоминает победитель. — К примеру, есть условная семья из Барнаула, которая хочет попасть в Турцию. Но у неё своя специфика, скажем, шестилетний ребёнок с заболеванием органов дыхания. Специалисту сразу надо сориентироваться в большой Турции: где в меру влажно, где параллельно можно подлечиться и при этом найти развлечения для ребёнка.

Но Артём отказался от этой идеи: 25 человек за отведённое время научить этому нереально, остановился на групповой работе — предложил командам создать на базе туристского логотипа Алтайского края логотипы для наиболее привлекательных для гостей нашего региона районов. В их числе Косихинский, где родилось немало известных личностей, Завьяловский и Романовский с их озерами, Алтайский с Тавдинскими пещерами и Бирюзовой Катунью.

— Я увидел огонь в глазах, а это самое приятное в нашей работе, – улыбается Артём Мртеян. — Свои идеи студенты рисовали и обосновывали словами, предложили много интересных вариантов. Сам я заранее тоже задание выполнил — педагог так должен делать всегда. Если задать что-то наобум, не получишь результата, который ожидал, а то и вовсе загонишь людей в ступор. Это непрофессионально.

Участники регионального конкурса «Мастер года» давали открытые занятия по 14 компетенциям на 10 площадках образовательных организаций.

Правильная мотивация

В последнее время учреждения среднего профессионального образования стали громко заявлять о себе. И это вполне обоснованно — им есть чем похвастаться.

Фото из архива Артёма Мртеяна

— Когда я только пришёл в академию пять лет назад, честно признаюсь, у меня к ней было предвзятое отношение, казалось, здесь нет ничего серьезного, да простят меня коллеги, — несколько смущается Артём. — Поработал месяц и понял, что тут матбаза получше, чем в университете, где я учился. Особенность в чём? Здесь основной акцент не на знаниях, а на умениях, их демонстрируют в крутой олимпиаде WorldSkills, а отрабатывают на новейшем оборудовании стоимостью в сотни тысяч рублей. Конечно, увидев это, отношение мое поменялось. Сейчас в принципе уровень обучения рабочим специальностям вышел на новый уровень.

Хотя Артём Мртеян преподаёт туризм, он тоже готовит рабочие руки.

— Управленцев и менеджеров, которые будут координировать работу, учат в вузах, а мы, так сказать, «рабочих лошадок», кто будет напрямую взаимодействовать с клиентами, подбирать туры, — поясняет собеседник. — Это получается. Наши выпускники успешно находят себя в профессии в Крыму, Татарстане, Кузбассе, Новосибирске, за границей и, конечно же, в Алтайском крае. На них и стоит ориентироваться в начале пути, держать перед глазами результат, которого можно добиться в перспективе.

Педагог рекомендует рассматривать среднее профобразование как трамплин — с низов можно высоко подняться. Правда, на туризм поступают дети, полные иллюзий и грез.

— Думают, завершат обучение, отправятся путешествовать и будут наслаждаться жизнью. На самом деле тот, кто работает в этой сфере, смотрит, как путешествуют другие, — развеивает заблуждение Артём Мртеян. — Зато посмотреть страну получается во время участия в WorldSkills. Я так мотивирую: выиграем в регионе — поедем, скажем, в Нижний Новгород на следующий этап, посмотрим несколько городов, победим там — отправимся, например, в Уфу, тоже попутешествуем. Стремление у ребят появляется.

Большие планы

В октябре Артём Мртеян будет защищать честь региона на всероссийском уровне, но пока к этому этапу он не готовится — взял передышку. Однако это не означает, что впереди сплошное безделье.

— Сейчас для меня важно, чтобы наши обучающиеся достойно защитили дипломные работы и получили корочки, — делится тревогами педагог. — Да, есть и глобальные планы. Недавно я получил статус сертифицированного эксперта WorldSkills, то есть могу транслировать свой опыт на площадках чемпионата в разных регионах, корректировать конкурсные задания, вносить предложения по совершенствованию методической базы. А самое главное — создать специализированный центр компетенций. У нас в академии уже есть один по кондитерскому делу, теперь хотим открыть аналогичный по туризму. Это позволит нам делиться накопленным за время участия в движении опытом, приглашать лучших работодателей и экспертов со всей России и черпать что-то новое у них. На самом деле планов больше, но, как говорится, хочешь рассмешить Бога…