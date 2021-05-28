Стартовала приемка загородных оздоровительных лагерей

В понедельник, 24 мая, межведомственная комиссия начала проверять пожарную сигнализацию, пищеблоки, медпункты, спальные корпуса, игровые комнаты и территории лагерей для того, чтобы все учреждения детского отдыха могли начать работу в 2021 году. Некоторые их них уже принимают первых детей.

Последние штрихи: в лагерях готовятся к встрече детей. Фото: Андрей Чурилов

В лагерь «Соснячок» уже заехала первая из двух профильных смен – в этом году здесь ждут зарничников и юных пожарных. Эти смены рассчитаны на несколько дней, а еще четыре – на две недели каждая. Как и планировалось, все педагоги, сотрудники пищеблока, медики и другие специалисты заходят на территорию вместе с детьми при наличии антител к коронавирусу или после прививки. Родителей не запускают в принципе – принимают детей с рук на руки у самых ворот.

– Чтобы мамы и папы не переживали, мы создали аккаунты в соцсетях, где выставили списки отрядов, фотографии условий, в которых будут жить дети, – рассказывает начальник лагеря отдыха «Соснячок» Наталья Никулина. – Для каждого отряда организуем чат, где в круглосуточном режиме будем публиковать самую разную информацию, в том числе фото завтраков, обедов и ужинов. Массовых мероприятий планируем два – в первый и последний дни, они пройдут на уличной сценической площадке, что разрешено. В остальное время работать будут в микрогруппах. Такой режим соблюдается во всех лагерях центра «Каникулы».

Это только часть мер комплексной безопасности. Вместе с тем установлены дозаторы и средства индивидуальной защиты для сотрудников, дезинфицирующие средства для рук, на информационных стендах размещены памятки по соблюдению правил дорожного движения, антитеррористической безопасности и безопасности на водных объектах. Территории обработали от клещей и комаров, произведена опашка, все строения проверены специалистами на предмет противопожарной безопасности, а также закуплены новые пожарные рукава и огнетушители. Безопасность круглосуточно обеспечивают два профессиональных охранников – представители ЧОП. Территория оснащена четырьмя камерами видеонаблюдения, которые просматривают практически всю территорию лагеря. Еще одна появится в ближайшее время.

Как подчеркнул председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, установка дополнительных камер запланирована во всех семи муниципальных лагерях. Кроме того, вместе с кнопкой тревожной сигнализации, которая принадлежит ЧОП, в них появится аналогичная система, являющаяся собственностью муниципалитета.

В Барнауле этим летом детей будут принимать семь муниципальных лагерей – «Соснячок», «Дружных», «Медвежонок», «Спутник-2», «Маяк», «Парус» и «Звёздный». Продолжительность смен составит 14 дней. Планируется, что за сезон успеют отдохнуть около 4 тысяч ребят.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко отметил, что всего в регионе будут принимать детей 53 лагеря, соответствующие требованиям комплексной безопасности. Путевки в них еще можно приобрести, тем более когда государство оказывает такую серьезную финансовую поддержу организации детского отдыха.

– Компенсацию из краевого бюджета на приобретение путевки для ребенка до 15 лет родители могут получить только раз за сезон, а вот кешбэком, который поручил ввести Президент РФ, неограниченное количество раз, причем в отношении детей до 18 лет, – поясняет Максим Костенко. – Те, кто приобретает путевки только сейчас, после 25 мая, когда начала действовать программа, должны произвести оплату на портале zayavka22.ru с помощью карты «Мир». Половина оплаченной суммы вернется на нее в течение пяти дней. Сейчас прорабатывается система возврата части средств тем, кто купил путевки раньше. Этим занимаются на федеральном уровне и как только до нас доведут информацию, мы сообщим подробности. Предполагаем, что к 15 июня все расчеты будут произведены.

Максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей с одной путевки в любой лагерь страны, который присоединится к программе (в нашем регионе в ней участвуют все лагеря), в том числе и санаторный, на территории края их в этом году пять. Кешбэк действует на летний отдых – ребенок должен вернуться домой до 15 сентября.