В Барнауле построят новую крупную подстанцию

Об этом заявил на встрече с губернатором Алтайского края генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин, который рассказал главе региона о подготовке края к предстоящей зиме и планах по развитию сетевого комплекса на ближайшие несколько лет.

По словам Акилина, в планах энергетиков до 2025 года построить в Барнауле подстанцию «Ковыльная». Её проектная стоимость — 600 млн рублей. Осуществление проекта позволит снизить нагрузку на две другие подстанции. Это даст возможность подключать к сетям новых потребителей, а также существенно повысить качество электроснабжения жителей, предприятий и социально значимых объектов.

Павел Акилин также рассказал Виктору Томенко о другом крупном инвестпроекте, реализуемом в Алтайском крае, — реконструкции подстанции «Санниковская» в пригороде Барнаула. Ввод объекта запланирован на 2022 год, подстанция обеспечит более качественное энергоснабжение почти 4000 потребителей. Стоимость реализации проекта — 300 млн рублей.

По словам Павла Акилина, в 2021 году в ремонт электрооборудования в зоне ответственности Алтайского филиала будет вложено 533 млн рублей. На модернизацию, реконструкцию объектов и технологическое присоединение новых потребителей из средств инвестиционной программы 2021 года направят более 800 млн рублей.

Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики Алтайского края, всего «Россети Сибирь» до 2026 года намерены направить на развитие систем электроснабжения в регионе более 6 млрд рублей.