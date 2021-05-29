Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в июне

День России, 12 июня, выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня 2021 года, и нас ожидает три выходных подряд — 12, 13 и 14 июня. Затем короткая рабочая неделя — с 15 по 18 июня. Напоминаем: 11 июня — короткий рабочий день.

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Также в начале ноября 2021 года работающих граждан ждут трёхдневная рабочая неделя и длинные выходные. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. В первую ноябрьскую неделю на работу нужно будет выйти с 1 по 3 ноября, а 4, 5, 6 и 7 ноября будут выходными, пишет «Российская газета».