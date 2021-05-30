Барнаульские юристы стали лучшими в России

Центр «Юридическая клиника» из Барнаула победил в конкурсе «Лидер сообщества».

Фото: пресс-служба Алтайского филиала РАНХиГС

С 1 ноября 2019 года «Центр развития юридических клиник» при поддержке «Фонда демократии ООН» реализовывал проект «Продвигая бесплатную юридическую помощь в России».

В октябре 2019 года в Москве на Международном форуме по юридическому образованию прошёл конкурс «Лидер сообщества». Барнаульские юристы, войдя в число номинантов конкурса, получили право участвовать в проекте.

В мае были подведены итоги конкурса целевых пожертвований среди 20 юридических клиник — участников конкурса «Лидер сообщества».

Центр «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС по результатам конкурса занял первое место, обойдя серьезных соперников – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Балтийский федеральный университет им. И. Канта. В конкурсный период Алтайским филиалом РАНХиГС было проведено 29 судебных заседаний в отношении граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью, кроме того, прошла серия занятий по «Живому праву» для 312 слушателей из числа школьников и пенсионеров.

Вся работа проводилась силами студентов юридического факультета президентской академии под руководством директора центра «Юридическая клиника» Светланы Рыбаковой, которою, к слову сказать, пригласили войти в состав экспертного совета АНО «Центр развития юридических клиник» в городе Москве.

Целевые пожертвования будут направлены на развитие центра «Юридическая клиника».