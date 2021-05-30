Июньские продуктовые тезисы: что изменится на рынке продуктов с 1 июня

С начала лета в России вступает в силу ряд нововведений в самых разных областях нашей жизни.

Сахар по рыночной цене

С 1 июня прекращается действие постановления правительства РФ о «заморозке» оптовой и розничной цены на сахар, сообщает Рамблер/финансы.

Сейчас оптовая цена сахара-песка ограничена 36 рублями за килограмм, розничная — 46 рублями. Окончание срока действия постановления может привести к подорожанию сахара. Вместе с тем Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям сахара отпускать продукцию по цене 36 рублей за килограмм до сентября. Это должно помочь избежать скачка цен на данный товар в период массовых домашних заготовок и промышленного консервирования.

Маркировка мороженого и сыра

Фото: morediva.com

С 1 июня каждый производитель будет обязан маркировать мороженое и сыр, а также различные виды пищевого льда с содержанием какао или без него. Ранее это можно было делать по желанию. Введение маркировки молочной продукции призвано увеличить прибыль легальных изготовителей, уберечь россиян от вредного и опасного суррогата, а также повысить собираемость налогов. Благодаря маркировке потребители легко смогут получить подлинную информацию о товаре и его изготовителе.

Запрет на экспорт гречки

Фото: mirror.tass.ru

Временный запрет на экспорт гречихи будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно. Эта мера призвана удержать необходимый объём продукта внутри страны и стабилизировать цены на крупу. Вывозить нельзя будет гречиху, крупу грубого помола из неё, гречневое зерно обрушенное, говорится в постановлении правительства. Постановление относит крупу в перечень товаров, являющихся «жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации». Таким образом, практически вся российская гречка должна будет остаться внутри страны, создавая дополнительное предложение на рынке. Исключения могут быть сделаны только в том случае, если гречка входит в состав гуманитарной помощи, предназначена для военных, которые служат в других странах, или для космонавтов на Байконуре, если перечисленные в приложении к постановлению продукты везут из одного региона России в другой через территорию иностранного государства.