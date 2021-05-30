Опасный аттракцион: подробности происшествия с лопнувшим батутом в Барнауле

Сегодня 30 мая в 16-20 по ул. Попова, 70д – ТЦ Район , в результате порыва ветра перевернулся батут.

В результате происшествия пострадали двое детей 2017 года рождения.

Фото: скриншот видео во “ВКонтакте”

Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек, как тяжелое и крайне тяжёлое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

Батут принадлежит барнаульскому предпринимателю.

Между ним и торговым центром заключён договор аренды на земельный участок.

Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора.

На месте происшествия работают следственные органы, руководители администрации города и администрации Ленинского района.