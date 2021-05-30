В Барнауле начата доследственная проверка по взрыву батута с детьми внутри

Никто не подозревал, что надувной батут — очень опасный аттракцион. Но сегодня в Барнауле взорвался батут, в результате чего пострадали дети, играющие в это время внутри него.

Фото: «Инциндент Барнаул»

На месте происшествия работают следователи, начата проверка, сообщила старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.