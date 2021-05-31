ПараСлов: Андрей Муль о летнем отдыхе барнаульских школьников

«Вечерний Барнаул» представляет новый видеопроект #ПараСлов. Наши гости коротко будут рассказывать об актуальных городских событиях или давать разъяснения по важным темам.
Вся суть и вся важная информация за несколько минут. Сегодня #ПараСлов о летнем отдыхе барнаульских школьников. На вопросы отвечает председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.
— Сколько загородных лагерей откроется этим летом?
— Традиционно в этом году будет работать семь загородных лагерей центра «Каникулы». Ожидается, что за лето в них отдохнёт около 4 тысяч детей при загруженности в 75%. Лагеря начнут принимать с 10 июня, с учётом пандемии смены будут по 14 дней. Поэтому успеваем провести по 3–4 смены.
— Нужно ли будет перед заездом детям и сотрудникам сдавать тест на коронавирус?
— Вопросы безопасности — на первом месте. Все работники обязательно должны иметь отрицательный тест на коронавирус. Детям необходима справка от педиатра о том, что они здоровы и об отсутствии контактов с больными коронавирусом в течение 21 дня.
— Разрешено ли проводить в лагерях массовые мероприятия, навещать школьников родителям во время смены?
— Специфика работы лагерей будет в этом году с учётом ограничений, которые ещё действуют. Массовые мероприятия не предполагаются, только внутриотрядные. Каждое утро для детей обязательна термометрия. На территории лагеря масочный режим действует для медработников, технического персонала и сотрудников столовых. В каждом помещении будут находиться рециркуляторы. Родители на территорию не допускаются. Но постараемся организовать обратную связь, возможно, группы в социальных сетях, чтобы общаться онлайн.
— Как в этом году готовились к сезону, к приёму детей?
— Сделана большая работа. Лагеря находятся за пределами города. После зимы нужно было восстановить систему автоматической пожарной сигнализации, проверить, как работает водоснабжение и другие системы и коммуникации. Проведена акарицидная обработка от клещей и комаров. Сейчас идёт приёмка лагерей, которая продлится до 11 июня.
— Будут ли работать пришкольные лагеря?
— С 1 июня запланировано открытие 87 пришкольных лагерей. В них отдохнёт порядка 20 тысяч барнаульских школьников. Смены продлятся 21 день. Лагеря также будут работать с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований.
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