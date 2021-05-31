Александр Лукьянов: «В крае проверим все батутные аттракционы»

31 мая вице-губернатор Алтайского края Александр Лукьянов рассказал «Вечернему Барнаулу» о действиях, которые предпримет по поручению губернатора края Виктора Томенко в связи с происшествием, произошедшим накануне в Барнауле. Накануне, 30 мая, из-за опрокидывания батута пострадали двое детей. В связи с этим глава региона дал поручение организовать в крае внеплановую проверку аттракционов.

Как стало известно, сегодня, 31 мая, Лукьянов провел оперативное совещание с участием руководителя краевой инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Александра Фунтикова, а также уполномоченного по защите прав ребёнка в Алтайском крае Ольги Казанцевой.

«Проблема в том, что сегодня работа такого рода аттракционов фактически никак не регулируется законодательством. Собственнику батута достаточно заключить договор аренды земли с администрацией торгового или иного коммерческого учреждения, владеющего земельным участком, и открыть такой аттракцион на его территории, не уведомляя зачастую об этом ни местные органы власти, ни контрольно-надзорные ведомства. Ни с кем это все не согласуется, и таких требований нет. Более того, порой о существовании и функционировании такого рода развлечений никто не знает, пока что-нибудь не случится», — пояснил Александр Лукьянов.

Между тем сегодня никакая внеплановая проверка, тем более общекраевого масштаба, не может производиться органами власти без санкции прокуратуры Алтайского края. Краевое правительство уже обратилось к правоохранителям, и ими уже готовится соответствующее распоряжение, разрешающее проведение такой тотальной проверки. Если все будет оперативно согласовано, то уже на этой неделе начнутся масштабные обследования.

Как стало известно, несколько лет назад в Алтайском крае был подготовлен реестр всех аттракционов, однако он с тех пор не обновлялся. Теперь его предстоит актуализировать.

Тем временем стало известно, что уполномоченный по защите прав ребёнка в крае Ольга Казанцева намерена сообщить о возникшей правовой коллизии и поднять вопрос о необходимости наведения правового порядка в этой сфере перед участниками всероссийского совещания в Кемерово. Там 1–2 июня пройдёт I Всероссийский форум «Вектор детства» и будут присутствовать уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребёнка Анна Кузнецова, руководители федеральных министерств и ведомств.

Краевая инспекция Ростехнадзора по поручению прокуратуры готовит все документы и ответственных за осуществление проверки в территориях края.