Барнаульцам начали давать горячую воду раньше назначенного срока

Энергетики запустили горячую воду для 22 многоквартирных домов, детского сада, школы и административных зданий по улицам Взлетной, Сиреневой, Папанинцев и др., Павловскому тракту, Социалистическому и Красноармейскому проспектам.

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По графику горячую воду по контуру магистрали 34 Барнаульской ТЭЦ-3 должны были дать 3 июня 2021 года, пишет пресс-служба мэрии.

Напомним, следующий этап опрессовки и ремонтов теплосетей пройдёт с 15 по 24 июня по контуру магистрали № 33 (ТЭЦ-3). Отключение горячей воды коснётся 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловского тракта.

С 28 июня по 7 июля работы будут вестись по контуру магистрали № 32, от которой запитаны дома 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитной, Взлетной, Павловского тракта, а также пос. Новосиликатного и Южного.

Дополнительный останов для всех потребителей контура ТЭЦ-3 потребуется с 12 по 15 июля.

Испытания и ремонт повреждённых участков по контуру ТЭЦ-2 запланированы с 19 июля по 5 августа.