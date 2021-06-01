Где разместить стелу «Город трудовой доблести»? Барнаульцы могут предложить свои варианты

Горожанам предлагают принять участие в опросе и предложить варианты размещения стелы.

В пресс-службе мэрии напомнили, что почётное звание «Город трудовой доблести» присвоено Барнаулу 20 мая 2021 года Указом президента России Владимира Путина. Это звание учреждено президентом в год 75-летия Великой Победы в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Основания для его присвоения и правовое положение города, удостоенного звания, определены Федеральным законом № 41-ФЗ от 1.03.2020. В соответствии с этим законом в городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела. В месте её установки ежегодно 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города будут проводиться публичные мероприятия и праздничный салют. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе места для размещения стелы.

Свои предложения жители могут высказать на Платформе обратной связи (ПОС), а также через городскую интернет-приёмную на официальном сайте Барнаула.