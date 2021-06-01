Научите детей кричать: главные правила безопасности для ребёнка

25 мая — Международный день пропавших детей. В прошлый вторник площадь Мира превратилась в большую детскую площадку: повсюду танцы, игры, смех, цветные косы и разрисованные лица — все признаки праздника. Но главная его цель заключалась не в развлечении — Алтайское отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» таким образом ежегодно привлекает внимание к проблеме пропавших детей.

Фото: Михаил Полубедов

Привлечь внимание

25 мая 1979 года в Америке пропал шестилетний мальчик. Его так и не смогли найти. Этот случай стал поводом для учреждения сначала национального, а потом и Международного дня пропавших детей, ведь все родители, вне зависимости от страны проживания, цвета кожи и вероисповедания, испытывают одинаковые эмоции, когда их ребёнок вдруг не возвращается домой.

Для отряда «ЛизаАлерт», который постоянно находится в поиске пропавших, этот день особенно важен. За десять с половиной лет его существования добровольцы отработали более 22 тысяч заявок о пропаже детей по всей России, и в природной среде, и в городе.

— Такое мероприятие мы организуем ежегодно, чтобы обратить внимание общественности и властей на проблему пропажи детей. Напомнить о том, что необходимо обеспечивать безопасность ребятишек, — рассказывает координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», директор регионального Центра поиска пропавших людей Андрей Мамаев. — Акция олицетворяет надежду на то, что все дети, которые ещё не найдены, в конце концов будут возвращены домой.

В прошлом году в Алтайском крае добровольцы «ЛизыАлерт» получили 87 заявок о пропаже ребятишек до 12 лет. 76 детей найдены живыми.

Чтобы об этом услышало как можно больше людей, сцена на площади Мира без умолку говорила, пела и танцевала несколько часов подряд. На нее выходили детские и подростковые коллективы, солисты, их наставники и руководители. Поодаль работали творческие интерактивные площадки — мастера аквагрима и плетения цветных кос готовы были воплотить любой каприз посетителей.

Белое и свисток

Самое главное происходило вовсе не на сцене, а в сквере у администрации Ленинского района. Здесь представители «ЛизыАлерт» учили детей, как вести себя, если потерялся, а родителям пытались донести, как этого не допустить. Те, кто помладше, проходили квест, например, вместе с добровольцами правильно собирали рюкзак для похода в лес и рассуждали о ценности и необходимости каждого предмета. В это же время взрослым на пальцах объясняли, как правильно одевать ребёнка в лес.

— Наденьте что-то яркое или светлое, пусть даже белое. Испачкает? Постираете. Зато он всегда будет виден. И помните: ничего зелёного или коричневого! — наставляет Андрей Мамаев. — Дайте ему с собой свисток, пусть ходит, насвистывает. Им же сможет подавать сигнал, если вдруг потеряется, — кричать получится минут пять максимум, потом всё, голос садится. Свистеть можно гораздо дольше.

Но теряются не только на природе, но и, к примеру, на площади, полной людей, в супермаркете или зоопарке. Предварительно с ребёнком необходимо всё проговорить, дать установку, что делать, если подобное случится. Причём делать это нужно не перед выходом, а постоянно напоминать.

— Ребёнок никуда не должен уходить или убегать, когда поймёт, что остался один. Надо стоять и ждать, ведь его уже ищут, — продолжает Андрей. — Это надо внушить, потому что в такие моменты ребёнок пугается, в кровь выбрасывается адреналин, возникает порыв что-то сделать, а самое простое — бежать. Даже если его остановят и спросят, куда направляется, скажет, что к маме, не понимая, где она сейчас. И научите своих детей кричать. Мы постоянно их одёргиваем, делаем замечания, и они начинают сковываться. Мы проводили социальный эксперимент. Доброволец из нашего отряда взял за руку незнакомую девочку и просто повел её с собой. Она не сопротивлялась, только шёпотом говорила: «Я не хочу». А надо драться, кусаться, бить стекла, шуметь!

Фото: Михаил Полубедов

Будьте другом

Подходов к обеспечению безопасности Андрей Мамаев предлагает много. И радуется, что послушать его пришло приличное количество родителей. Кое-кто из них уже продвинутый, предлагает свои вполне рабочие варианты. А некоторые узнают много нового.

— Для меня в принципе было неожиданным услышать о существовании такого отряда, как «ЛизаАлерт», я узнала о нём и его деятельности только сегодня, — несколько смутившись, признаётся Елизавета Булат, одна из слушательниц лекции. – Они большие молодцы! Поговорив со спасателем, я многое для себя взяла на вооружение. Это ведь так важно. На мероприятии был сильный контраст. Дети выступают, играют, веселятся у фонтана, и тут же стоит палатка, где размещены фотографии пропавших и уже найденных. Слезы наворачивались, даже когда читала надписи о том, почему дети могут уходить, что уж говорить о снимках. Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям: будьте другом вашему ребёнку, рассказывайте ему, как нужно себя вести, если потерялся, не читайте нотации, а переводите всё в игру, так лучше запомнится.

Эта тема актуальна всегда, но накануне Дня защиты детей — особенно. Кто их защитит и научит постоять за себя, если не мама с папой?