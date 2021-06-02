Культура питания и месячник здоровой еды: о чём ещё говорили на круглом столе, посвящённом школьному питанию

31 мая в рамках Диалог-центра на базе барнаульской школы № 31 состоялся круглый стол по вопросу организации бесплатного горячего питания для школьников.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день. В связи с этим в течение 2020/21 учебного года была проделана масштабная работа по организации горячего питания для учеников начальных классов во всех школах города Барнаула.

Для подведения итогов и обсуждения вопросов, связанных с организацией бесплатного питания, комитет по социальной политике Барнаульской городской Думы совместно с Диалог-центром «Вечернего Барнаула» провели круглый стол.

В состав участников круглого стола вошли: председатель комитета по образованию города Барнаула Андрей Муль, заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков, гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Людмила Куринина, руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульского гордуме Вячеслав Перерядов, председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашёва, генеральный директор «КШП-Глобус» Евгений Скурлатов, главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию города Барнаула Наталья Базина, заместитель председателя родительской общественности города Барнаула Жанна Михайлина. Также присутствовали депутаты Барнаульского гордумы: Кристина Юстус, Лариса Белькова, Людмила Ананьина, Инна Борисенко (директор МАОУ «СОШ № 132» имени Н.М. Малахова) и Светлана Бочкова (директор МБОУ «СОШ № 31»).

В ходе обсуждения были подняты вопросы рациона, стоимости горячих обедов, их соответствия требованиям Роспотребнадзора и, конечно же, культуры питания школьников.

Марина Понкрашёва

Модератором круглого стола выступила председатель комитета по соцполитике Барнаульской гордумы Марина Понкрашёва:

«Для Барнаульской гордумы, родительской общественности и всех присутствующих этот вопрос имеет огромное значение. В этот показательный год появилось достаточно много инициатив со стороны федерального центра. В свою очередь комитет по социальной политике в начале 2020/21 учебного года посещал учебные заведения Барнаула. Это было связано с жалобами родителей на качество продуктов и организацию питания. Уже тогда мы приняли решение, что в конце учебного года к этому вопросу вернёмся».

Система отлажена

Председатель комитета по образованию г. Барнаула Андрей Муль отметил, что тема бесплатного питания для нашей страны не нова, в условиях беспрецедентных требований, связанных с соблюдением строгих противоэпидемиологических мер, перед системой образования встала новая задача — строгая организация этого процесса.

Андрей Муль

«Обязательное условие — питание должно быть горячим для всех учащихся начальных классов, а их в Барнауле 37 тысяч. Для этого нам необходимо было развести потоки и одновременно кормить большое количество детей. Перед началом прошлого учебного года мы провели ревизию имеющегося технологического оборудования, площадей и мебели. Согласно подготовленным паспортам из 87 учреждений образования на тот момент 25 имели замечания, большинство из которых были связаны с недостаточным количеством посадочных мест. Директорами школ была проведена огромная работа — где-то нужно было найти мебель и даже площади. Показательный пример — гимназия № 40, здесь пришлось из помещения, которое долгое время не эксплуатировалось, сделать обеденный зал. Но мы с этим справились», — рассказал Андрей Муль.

Также он обозначил серьёзную проблему по утверждению школьного меню, одновременно соответствующего требованиям здорового питания и пожеланиям детей и родителей.

«Если коснуться электронных жалоб, которых не так много, то треть из них — слова благодарности. Остальные можно разделить на две части: либо невкусно, либо блюдо холодное. В основном обращения датируются началом года, когда процесс ещё не был отлажен. Сейчас система отработана и таких вопросов не возникает», — отметил Муль.

«Нам пришлось менять подход»

На реализацию задачи в городе Барнауле было выделено 144 млн рублей. Это деньги из городского, регионального и федерального бюджетов, которые позволили до декабря прошлого года организовать питание. Средства были направлены на устранение замечаний и решение проблем, возникающих в процессе реализации. Городской бюджет выделил 24 млн рублей, которые позволили приобрести новое, а в некоторых школах и дополнительное оборудование. В текущем году на замену изношенного оснащения уже потрачено более 10,5 млн рублей (краевой и городской бюджет).

Директор «КШП-Глобус» Евгений Скурлатов оценил прошедший учебный год как крайне тяжелый.

«Нам, как предприятию, непосредственно обеспечивающему детей питанием, пришлось кардинально менять подход и усложнять процесс. Если раньше мы 45 минут готовили еду, 15 минут раздавали горячие блюда, и это было стабильно, то в этом году в связи с ковидом поток школьников шёл каждые 15 минут. Не скрою, в организации нашей работы были ошибки, но мы планомерно устраняли все недочёты», — рассказал Евгений Скурлатов.

Хайповые видео

Противоэпидемиологические меры не позволяли родителям посещать школьные столовые и оценивать ситуацию, новое меню, его подачу и организацию всего процесса. Из-за этого тоже возникало недопонимание. Раньше, начиная с 1 сентября, в течение двух недель родителям предоставлялась возможность попробовать школьное меню и воочию оценить место, где их дети принимают пищу. Ковид внёс свои корректировки, но, как отметили директора школ, сейчас недопонимания с родителями уже не возникает.

«Родители были в неведении: новые блюда, новая система питания. В соцсетях часто показывали недочёты, но нам их официально никто не предъявлял. Так в одной из школ города директор поймала учеников, которые снимали хайповое видео, подкинув в еду жвачку. Это дополнительная агрессия в нашу сторону», — добавил Евгений Скурлатов.

Культура питания и фастфуд

Инна Борисенко, директор школы № 132, подняла вопросы планирования средств без учёта тех детей, которые принципиально не питаются в школьной столовой, и составления меню по желанию родителей. Этот вопрос, по мнению присутствующих, имеет психологическую подоплёку, которая повлечёт за собой ряд негативных факторов.

Депутат Барнаульского гордумы Вячеслав Перерядов задал вопрос по состоянию оборудования для организации питания и приготовления пищи, а также по сумме, необходимой комбинату школьного питания.

Скурлатов отметил, что ответить однозначно на этот вопрос не получится, надо сначала определиться с меню, которое удовлетворит все инстанции, а уже потом называть цифры.

Заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков, гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю Людмила Куринина обозначила вопрос по соблюдению требований калорийности меню и соответствия его нормам и требованиям санитарных правил.

Также на круглом столе поднимались вопросы, связанные с культурой питания, пропагандой так называемого нездорового питания и фастфудов, а также открытости процесса приготовления школьного питания для родительской общественности.

Барнаул в тренде

К слову, накануне Дня защиты детей Президент РФ Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой. Путин поручил окончательно разобраться с вопросом доступа родительских комитетов к организации питания. В Барнауле эта ситуация отлажена и проблем с доступом родителей в школьные столовые для проверки нет.

Одновременно с этим в Минпросвещения России подвели итоги работы по организации горячего питания в 2020/21 учебном году.

«Тема обеспечения школьников горячим питанием не теряет своей актуальности. Лето — это время для осмысления опыта и серьёзной фундаментальной подготовки к следующему учебному году. Нам нужно обеспечить максимально эффективное развитие этого проекта», — резюмировал заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев.

Ликбез через СМИ