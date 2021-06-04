Ключевые направления развития бизнеса обсудили на VII Конгрессе предпринимателей Алтайского края

В течение недели на девяти площадках предприниматели совместно с представителями власти обсуждали актуальные вопросы развития бизнеса в Алтайском крае. На пленарном заседании подведены итоги многодневной работы и сформированы предложения и инициативы. В конгрессе принял участие глава региона Виктор Томенко.

Фото: Андрей Чурилов

Оперативные решения

Площадки конгресса разделены по тематикам наиболее острых проблем предпринимательства, таким как развитие страхования в сельском хозяйстве, защита интеллектуальной собственности, привлечение на предприятия молодых специалистов, налоги и другие. Пленарное заседание, как и тематические секции, независимо от формата, прошли в режиме открытого микрофона. Модераторы озвучили итоги работы и предложения своей секции, при этом у каждого присутствующего была возможность задать вопросы представителям власти и в некоторых случаях услышать конкретные решения проблемы. Так, индивидуальный предприниматель Наталья Кабак подняла проблему субъектов МСП, перешедших с ЕНВД на патентную систему.

– Стоимость патента в Алтайском крае рассчитывается исходя из общей площади магазина, а не торгового зала, что увеличивает налоговую нагрузку в 4-5 раз в зависимости от площади, – отметила она.

Как пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов, в Алтайском крае при расчете стоимости патента применялась такая формулировка, как торговая площадь. Позже Минфин выпустил разъяснения, что именно относится под это понятие – оно включает не только торговый зал, но и подсобки, кабинет бухгалтера, а это уже другие площади.

– Более того, в результате этой нестыковки площадь магазина может выйти за пределы 150 кв. м, и тогда предприниматель уже не сможет применять патентную систему, что грозит еще большими расходами, – отметил бизнес-омбудсмен. – Фактически речь идет о приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным законом. На сессии 18 июня необходимо будет это техническое изменение внести.

С 62-го на 6-е место переместился Алтайский край в рейтинге по наименьшему административному давлению на бизнес по итогам 2020 года.

Модераторы секций и участники заседания вносили предложения и по другим налоговым корректировкам. В частности, освобождение или минимизация налогов для инвесторов на период инвестиционного цикла, снижение ставки упрощенной системы налогообложения с 6 до 3%.

Предложение Евгения Госькова, руководителя регионального отделения «ОПОРы России» по повышению грамотности предпринимателей в области защиты интеллектуальной собственности, также оперативно нашло поддержку. Руководитель управления по предпринимательству Александр Евстигнеев сообщил, что будет запущен образовательный курс, посвященный данной теме. Модератор секции отметил, слабую патентную активность бизнеса, низкое вовлечение в оборот объектов интеллектуальной собственности.

– Если вы думаете, что вас эта тема не касается, тогда задайте себе вопрос, чем ваш бизнес отличается от конкурентов, – обратился к предпринимателям Евгений Госьков.

Основные его предложения касались повышения знаний предпринимательства в этой области, а также введение фискальных стимулов для вовлечения в оборот результатов интеллектуальной деятельности. В частности, он предложил принять в крае инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организациям, реализующим проекты в сфере интеллектуальной собственности. Его применяют в 59 субъектах РФ. Кроме того, он предложил проработать на федеральном уровне возможность компенсации затрат на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ИТ. Это подстегнуло бы к эффективности МСП и активизировало рынок ИТ.

Борьба за кадры

Кадровый вопрос в целом и привлечение молодых специалистов в частности вызвали не менее горячее обсуждение, чем несовершенства налогового законодательства. Владимир Николаев, руководитель сети клиник «Здоровое поколение», выступавший от данной секции, процитировал слова топ-менеджера американской автомобильной промышленности Ли Якокки: «Любой бизнес можно свести к трем вещам – персонал, продукт, прибыль». Без одной из этих составляющих не будет успешного бизнеса.

Фото: altairegoin22.ru

– Сейчас во всем мире проблема квалификационной ямы, – отметил спикер. – Классическое образование не поспевает за темпами развития отраслей экономики. На рынке труда разобщение между запросами работодателей и компетенциями молодых специалистов. Проблема осложняется еще тем, что перспективные кадры спешат уехать из региона, убыль до 30% выпускников. Алтайский край в какой-то степени является поставщиком интеллекта. Нужно проводить политику сотрудничества между бизнесом и образованием, начиная с общеобразовательной ступени до высшей.

– Сегодня в критической ситуации по кадрам многие сферы, – добавил председатель городского Координационного совета предпринимателей Юрий Ряполов. – Особенно остро в текстильной промышленности – не хватает швей. Предприниматели отрасли объединились в решении данной проблемы, работают со службой занятости, формируют предложения. Сложность в том, что если в реестре Центра занятости стоит хотя бы одна безработная швея, то предпринимателю нельзя принимать на работу мигрантов. В результате наши швеи не хотят работать или у соискателя профильное образование в этой сфере, а к швейному производству он отношения не имеет, и мигрантов нельзя привлечь. Уверен, совместной работой предпринимательских сообществ можно решить ряд проблем.

Кроме того, прозвучало предложение популяризировать бизнес как сферу деятельности для граждан. К примеру, по аналогии с акцией по продвижению спорта «Герои с нашего двора» реализовать проект и с предпринимателями. Иван Томашевич, гендиректор компании «Алтайтрансмаш-Сервис», предложил законодательно ввести звание «Заслуженный предприниматель».

В завершение встречи Виктор Томенко отметил, что большой объем инициатив по итогам каждой секции будет предметом дальнейшей работы. Именно в таких дискуссиях формировалась система поддержки и функционирования предпринимательской деятельности в крае. – Быстрых мер, лежащих на поверхности и всеми одинаково оцениваемых, не осталось, – подчеркнул глава региона. – Как только затрагиваем любой вопрос, от налогов до земельного, сразу увидим по ним достаточно обоснованную позицию оппонентов. Это не значит, что надо прекращать диалог. Наоборот, искать такие формы, чтобы он был конкретным, предметным, результативным. Краевые власти, как и вся властная система, на это ориентированы. Перспективы развития региона основываются на успешной устойчивой экономике. Будем по максимуму все делать, учитывая интересы всех участников процесса.