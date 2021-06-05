Две барнаульские школы вошли в первый в России рейтинг школ технического профиля

Помимо лицея № 124 и гимназии № 42 Барнаула в число лучших школ вошёл и Бийский лицей-интернат.

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Крупнейшее в России рейтинговое агентство RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко определило лучшие технические школы страны.

Рейтинг отражает школы, выпускники которых успешно поступают в ведущие вузы на естественно-математические и инженерно-технические специальности.

В топ-200 вошли школы из 44 регионов России. Алтайский край представлен тремя образовательными организациями. Эти школы готовят абитуриентов для лучших вузов технического профиля, пишет Министерство образования и науки региона.