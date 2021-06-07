Стали известны подробности травмирования ребёнка в фонтане в Барнауле

В пресс-службе мэрии сообщили, что мальчик находится в в Центре охраны материнства и детства с рваной раной голени. Его госпитализировали в травматологическое отделение, медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

Фото: Инцидент Барнаул

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 7 июня 2021 года, около 17 часов на площади Мира в барнаульском фонтане.

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Фонтан — это гидротехническое сооружение, которое несет декоративную функцию при благоустройстве городского пространства. Купаться в фонтанах строго запрещено. Чаши фонтанов являются травмоопасными, так как в них легко поскользнуться и упасть. Кроме того, в теплой стоячей воде могут размножаться болезнетворные микробы и паразиты.

На всех фонтанах закреплены таблички с предупреждением о запрете купания.