Соцсети: Перелом обеих ног получил мальчик, купаясь в фонтане в Барнауле

Он провалился в яму, где раньше были решётки. Сейчас их в этом месте нет.

Фото: Инцидент Барнаул

О травме рассказали очевидцы в интернет-сообществе «Инцидент Барнаул» в Telegram. По их словам, днём 7 июня 2021 года в Барнауле на площади Мира мальчик 10-12 лет купался в фонтане. Ребёнок провалился в яму, которые не были закрыты решётками. Барнаульцы утверждают, что пострадавший получил открытый перелом обеих ног.

«Он упал в эту яму и сломал обе ноги. У него кости вылезли. Сказали, что это открытый перелом», — сообщил один из горожан.

В пресс-службе мэрии сообщили, что мальчик находится в в Центре охраны материнства и детства с рваной раной голени. Его госпитализировали в травматологическое отделение, медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

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