Барнаульцы смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца

Оно будет 10 июня 2021 года.

Фото: istockphoto

В Барнаульском планетарии рассказали, что полоса кольцеобразной фазы пройдёт по Северной Америке, Северному Ледовитому океану и северо-восточной части России. Однако посмотреть на это явление без выезда в места видимости кольцеобразной фазы сможет только небольшое количество наблюдателей.

Для жителей Алтайского края доступны будут лишь частные фазы затмения. С 18:00 до 20:00 на астрономической площадке планетария можно увидеть это явление с помощью телескопа при условии ясного неба.

Также 21 июня 2021 года будет День летнего солнцестояния. Он характеризуется самым длинным световым днём в году. Солнце пересекает небесный экватор, двигаясь по линии эклиптики, и из южного полушария перемещается в северное, где вступает в свои права астрономическое лето. Высота положения Солнца над горизонтом самая максимальная, и оно как будто остановится на двое-трое суток. Сам термин «солнцестояние» удобен для понимания этого явления.