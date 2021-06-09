Глава Барнаула вошёл в топ-5 самых медийных глав сибирских столиц

Вячеслав Франк сохранил позицию в медиарейтинге первых лиц главных городов субъектов Сибирского федерального округа за май 2021 года. Такие данные представила компания «Медиалогия».

Кроме мэра Барнаула в пятёрку лидеров вошли Анатолий Локоть (глава Новосибирска), Оксана Фадина (мэр Томска), Руслан Болотов (глава Иркутска), Сергей Ерёмин (мэр Красноярска).

Также в рейтинге присутствует ещё один представитель краевой столицы — спикер Барнаульской гордумы Галина Буевич. Она расположилась на 13-м месте. За месяц Галина Буевич поднялась на одну позицию.

Сам список составляется на основе индекса, который показывает, как часто и в каком виде чиновник появляется в СМИ. Всего в рейтинге 20 позиций.