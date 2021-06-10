Барнаульцы наблюдают за солнечным затмением

Прямо сейчас барнаульцы могут увидеть солнечное затмение. Рассказываем, как увидеть это явление в домашних условиях.

Фото: canva.com

Тем, кто хочет наблюдать за затмением, эксперты советуют использовать специальные очки для наблюдения затмений, закопчённое стекло, стекло от сварочной маски, несколько слоёв засвеченной фотоплёнки, внутреннюю часть старой компьютерной дискеты. Также можно использовать рентгеновский снимок.

Напоминаем, что для жителей Алтайского края доступны будут лишь частные фазы затмения. Полоса кольцеобразной фазы пройдёт по Северной Америке, Северному Ледовитому океану и северо-восточной части России. К сожалению, посмотреть на это явление без выезда в места видимости кольцеобразной фазы сможет только небольшое количество наблюдателей.

Готовимся наблюдать солнечное затмение

В начале прошлого века в канун солнечного затмения коптили стёкла. В день солнечного затмения, как правило, случались массовые обращения за медицинской помощью с ожогами сетчатки (недокоптили) и порезами о стекло. И уже тогда в газетах призывали наблюдать затмение проекционным методом.

В наше время арсенал средств для безопасного наблюдения солнечного затмения существенно вырос, но также появилось множество приборов, способных усугубить ожог сетчатки.

ЗАПОМНИТЕ, пожалуйста!

1. Ни в коем случае нельзя напрямую смотреть на солнце как через оптические приборы, так и незащищённым глазом.

2. Солнечные очки, даже самые сильные, не защищают от ожога сетчатки.