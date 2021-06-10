Недетские игры: барнаульцы рассказали о детях, которые сжигали тополиный пух

На замечания взрослых мальчики не отреагировали, а лишь продолжили поджигать пух.
В паблике barnaul.insta в Instagram жители Барнаула рассказали, как двое подростков жгли тополиный пух на проспекте Строителей.
«Замечание сделали, но толку-то: начали огрызаться и дальше жечь», — поделились горожане.
Спасатели напоминают, чтобы тополиный пух не стал причиной пожара нужно:
При обнаружении пожара или его признаков необходимо без промедления сообщить по телефону 01 или по мобильному телефону 101, 112.