Недетские игры: барнаульцы рассказали о детях, которые сжигали тополиный пух

На замечания взрослых мальчики не отреагировали, а лишь продолжили поджигать пух.

В паблике barnaul.insta в Instagram жители Барнаула рассказали, как двое подростков жгли тополиный пух на проспекте Строителей.

«Замечание сделали, но толку-то: начали огрызаться и дальше жечь», — поделились горожане.

Спасатели напоминают, чтобы тополиный пух не стал причиной пожара нужно:

своевременно убирать скопления пуха, обеспечить полив тротуаров, придомовой территории, особенно возле построек, выполненных из сгораемых конструкций, зданий с навесными фасадами;

не позволять пуху скапливаться возле гаражей, на стоянках автомобильного транспорта, в местах открытого хранения сгораемых материалов;

не позволять детям играть с огнём, в том числе поджигать пух или разводить костры, хранить спички и другие источники огня следует в недоступном для детей месте;

при проведении огневых и других пожароопасных работ убедиться в том, что место их проведения тщательно подготовлено;

не оставлять костры без присмотра, не поручать присмотр детям, прежде чем покинуть место разведения костра, убедиться, что он потушен;

не бросать окурки и спички с балконов и лоджий;

руководителям учреждений запретить курение, сжигание мусора на подведомственной территории, необходимо оборудовать для этого специально отведённое место.

При обнаружении пожара или его признаков необходимо без промедления сообщить по телефону 01 или по мобильному телефону 101, 112.