В Барнауле появится ещё один пляжный комплекс с открытыми бассейнами

Как стало известно, в Барнауле планируется реализовать ещё один проект по организации отдыха для детей и взрослых под открытым небом.

Фото: pexels.com

Займётся реализацией компания «Изумруд», которая уже получила заём от Алтайского фонда финансирования предпринимательства. Проект включает в себя пляж с двумя бассейнами, развлекательный комплекс с детской игровой и волейбольной площадками, лаунж зонами, лежаками и душевыми кабинами, кафе с европейской кухней.

Откроется новое место отдыха рядом с ледовым дворцом «Карандин-Арена», что на Солнечной Поляне. Открытие бассейнов запланировано на июнь. Расположиться в зоне отдыха смогут одновременно до 600 человек.

— Пляж оборудуют всем необходимым для комфортного отдыха: лежаками, зонтиками и гамаками под тентом, бесплатными туалетами, душевыми и раздевалками. Зона отдыха планирует работать с июня по сентябрь, в прохладные дни будет осуществляться подогрев воды, — рассказала учредитель компании Дарья Бондарева.





