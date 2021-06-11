День России в парках города

«Вечерний Барнаул» составил путеводитель по главным парковым мероприятиям праздника и выходных дней.

Фото: парк «Арлекино»

Парк «Центральный» (пр. Социалистический, 11) приглашает на праздничную программу «Горжусь тобой, моя Россия!» В программе выступления от известных коллективов города: школы вокала «Голосология», хора ветеранов «Вдохновение», вокально-инструментального ансамбля «Амадео», театра танца «Диалог», школы спортивного черлидинга FLY. Гостей также ждёт анимация и большой холи-салют от праздничного агентства «Красочно» и концерт Барнаульского духового оркестра при участии ведущих солистов города и ансамбля барабанщиц «Ритмы времени». Начало программы в 12:00.

Фото: парк «Центральный»

13 июня в 14:00 в парке начнётся игровая программа от клоуна Лёлика.

Фото: парк «Центральный»

Парк «Солнечный ветер» (проспект Ленина, 152в) в летний период представляет собой открытую творческую площадку, на которой артисты могут выступить со своими лучшими творческими номерами и показать себя во всей красе. Каждые выходные парк приглашает не только прокатиться на любимых аттракционах, но и принять участие в интересных мероприятиях.

Фото: парк «Солнечный ветер»

12 июня с 12:00 до 16:00 на сцене парка состоится праздничный концерт «Россия начинается с тебя» с участием ансамбля русского танца «Светлячки», студии современного балета «Поколение», театра-студии современного танца «Хампти-Дампти», студии музыки «FORTe», продюсерского центра «Гран-при Star», вокальной студии «Гамаюн» и студии вокала и музыки «Мотив». Гостей ждёт четыре часа ярких эмоций и неформального общения в атмосфере праздника.

Фото: парк «Солнечный ветер»

В воскресенье, 13 июня поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проведёт в парке познавательный квест для детей старше пяти лет и их родителей на тему: «Что делать, если ты потерялся в лесу?». Начало квеста в 16:00, 17:00 и 18:00. Волонтёры расскажут всем желающим о правилах безопасности, раздадут памятки с полезной информацией о том, как вести себя в критической ситуации, а любителям рисовать подарят тематические раскраски.

Парк «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12) также приглашает на концерт, посвящённый Дню России. С 12:00 на главной сцене парка выступят творческие коллективы Барнаула. Гостей ждёт выступление театра песни «Акцент», Елены Расовой, солистки народного хора «Сибирячка», артистов театра танца «В диалоге» и театрального центра «Чудиkids».

А в воскресенье, 13 июня, с 12:00 до 14:00 долгожданный «День зебры» в барнаульском зоопарке (ул. Энтузиастов, 12). Зебра Василий прошёл все карантинные мероприятия, бодр, весел и активно знакомится с копытными из соседних вольеров. Он ждёт гостей на свой праздник.

Фото: барнаульский зоопарк

В программе африканское шоу барабанщиков, полосатый флешмоб от сотрудников и гостей зоопарка, открытие музея зебры, гигантские шашки, игры и конкурсы. Также всех желающих ждёт общение с обитателями мини-фермы. Для музея в зоопарк можно приносить сувениры, поделки, картины, игрушки и многое другое в виде зебр. Экспонаты выставят в павильоне, и посмотреть на них можно будет в любое время.





Фото: барнаульский зоопарк

В парке «Арлекино» (ул. Георгия Исакова, 149а) в День России пройдёт два мероприятия. С 12:30 на сцене парка состоится концертная программа с участием творческих коллективов города. Также гостей ждут выставка казачьего оружия от Алтайского войскового казачьего округа и ярмарка изделий ручной работы!





Фото: парк “Арлекино”

А с 16:00 в парке на «Зелёной поляне» начнётся «Фестиваль уличного кино». Фестиваль уличного кино — это ежегодный зрительский смотр короткометражного кино, проводимый на открытых площадках России и мира с 2014 года. За время проведения фестиваля его зрителями стали свыше двух миллионов человек. Более 4000 режиссёров представили свои работы на фестивале. В этом году более миллиона человек из 1100 городов выйдут на набережные, площади и крыши домов, чтобы посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. 12 июня фестивальная эстафета доберётся до Барнаула.

В программе показ фильмов на большом экране, розыгрыш призов от спонсоров и выступление музыкантов. Жители и гости столицы Алтайского края увидят две программы: «Доброе кино» и «Топ-7: лучшее из прошлых лет». «Доброе кино» — шесть короткометражек о любви к родителям, соседям и животным. «Топ-7» — короткометражки, получившие максимальные оценки зрителей фестиваля за последние годы. Вход свободный, но для большего комфорта с собой желательно иметь туристический коврик, плед и традиционный попкорн!

В парке «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128) 12 июня в 15:00 состоится официальное открытие стрит-арт-фестиваля O2 FEST. Проводит фестиваль команда О2 Team, знакомая горожанам по проекту Ток Fest — 2020 с росписью пяти трамваев в честь 75-летия Победы. Стрит-арт-фестиваль этого года поможет переосмыслить привычные стены многоэтажных домов и превратить их в достопримечательности. За две недели художники распишут стены домов в нескольких городах Алтайского края: в Барнауле, Заринске, Бийске, Рубцовске. На официальное открытие фестиваля приезжает Александр Милицин — руководитель проекта Desart365 (г. Москва), организатор российских и международных фестивалей.

Фото: nts-tv.com

В амфитеатре парка «Изумрудный» он выступит с лекцией и расскажет, для чего стрит-арт городу и почему он важен, откуда взялись муралы и можно ли заработать на стрит-арте. После лекции участников события ждёт сюрприз — художники распишут любую вещь, принесённую с собой гостями фестиваля.

Александр Милицин:

«Современное творчество однажды станет историей, которую мы создаём здесь и сейчас, а масштабные фестивали ускорят развитие искусства, привлекая внимание галеристов, урбанистов и творческих людей».

Второе событие этого дня — во время лекции художники прямо при зрителях распишут амфитеатр и создадут арт-объект Wave. По замыслу команды O2 FEST, арт-объект станет центром притяжения и любимым местом для отдыха в парке.

В июне региональная общественная организация Федерация тайцзицюань Алтайского края начинает проводить социальные бесплатные занятия в парке «Изумрудный». Тренировки будут проходить каждое второе и четвёртое воскресенье месяца. Первая тренировка состоится 13 июня в 9:30.

Фото: zapitanie.ru

Вы познакомитесь с видами китайской оздоровительной гимнастики тайцзицюань и цигун, научитесь чувствовать своё тело и укрепите дыхательную, сердечно-сосудистую системы. Ограничений по здоровью и возрасту нет, занятия подходят в том числе для инвалидов-колясочников. С собой необходимо взять воду, удобную форму и обувь. Всех желающих ждут в парке, на полянке около амфитеатра в 9:30.

В этот же день, 13 июня, в 16:00 в амфитеатре парка «Изумрудный» состоится открытая тренировка по скандинавской ходьбе.

Фото: zapitanie.ru

Занятие проведут Василий Лопуга — заведующий кафедрой социализации и развития личности Алтайского института развития образования, тренер-инструктор по скандинавской ходьбе, и Ольга Сементина — мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участница Олимпийских игр в Сочи, основатель спортивно-оздоровительного семейного клуба Z_club22, председатель совета Федерации лыжных гонок Алтайского края.

Сегодня скандинавская ходьба очень популярна. Но для лучших результатов и правильного оздоровления нужно знать технику движений. На открытой тренировке в парке «Изумрудный» вы узнаете много интересного о скандинавской ходьбе, научитесь правильно ходить с палочками. Представитель магазина «Чемпион» расскажет, какой существует инвентарь для этого и как выбирать палки для ходьбы.