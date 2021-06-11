Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу. В составе сборной России двое барнаульцев

Главное футбольное событие континента, которое все ждали в прошлом году, стартует сегодня, 11 июня. Чемпионат Европы сохранил своё название, оставшись Евро-2020. Барнаульские болельщики будут следить за турниром особо пристально, ведь в составе сборной России сразу два воспитанника нашего футбола.

Фото: Ярослав Махначёв.

Продолжение барнаульских традиций

Барнаульцами в сборной России уже никого не удивить. В 2002 году на чемпионате мира, проходившем в Японии и Южной Корее, в составе нашей национальной команды играл Алексей Смертин. Он провёл два матча из трёх — против Японии и Бельгии, в обоих был заменён, причём в решающем, с Бельгией, уже в середине первого тайма — надо было спасать игру, усиливать атаку, а Смертин к тому времени уже «сидел» на жёлтой карточке.

Спустя два года Алексей сыграл за сборную на чемпионате Европы в Португалии. К этому времени он уже был железным игроком основы, капитаном. Но снова сыграл лишь в двух матчах — с Испанией и Португалией, получив в каждом из них по предупреждению. Из группы Россия также не вышла.

Следующего появления барнаульца на крупных турнирах пришлось ждать 14 лет — им стал Александр Ерохин, сыгравший на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. В отличие от Смертина, Ерохин однозначным игроком стартового состава в сборной не был, поэтому на поле появился только в плей-офф. Сначала полузащитник «Зенита» вышел на замену в овертайме культового четвертьфинала с Испанией, а затем — во второй сорокапятиминутке полуфинала с Хорватией, в этой встрече в концовке второго тайма он спас россиян от гола, заблокировав удар соперника.

И вот — 2021 год. Впервые в заявке на один из главных футбольных турниров сразу два барнаульца — воспитанники динамовской школы нападающий Александр Соболев («Спартак») и Юрий Дюпин («Рубин»). Кстати, Александр Ерохин потенциально мог оказаться в сборной и на этом турнире, как и ещё один барнаульский футболист, защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров. Главный тренер сборной Станислав Черчесов вызывал их во время отборочных и товарищеских матчей, но при формировании заявки решил обойтись без этих игроков.

Кто такие Юрий Дюпин и Александр Соболев.

Юрий Дюпин («Рубин», Казань). Родился 17 марта 1988 года. Воспитанник СШОР «Динамо». Детские тренеры: Виктор Штерц, Валерий Райгородский, Анатолий Подзоров, Валерий Белозерский, Константин Белозерский. За ФК «Динамо» играл в 2011-2012 годах.

Фото: Ярослав Махначёв.

В юности Дюпин едва не бросил футбол, вернулся в него, потому что позвали играть за банковскую команду и стали платить по 1000 рублей за игру. Профессиональным футболистом решил стать уже после армии. В 2018 году дебютировал в Премьер-лиге за «Анжи», вызов в сборную впервые получил в 2021 году. В официальных матчах на поле за национальную команду ещё не выходил.

Юрий Дюпин, отец Юрия Дюпина:

— Честно скажу, что, хотя я и сам играю в футбол, особо пристально за чемпионатами Европы и мира я никогда не следил. Предстоящий турнир Евро-2020, пожалуй, первый, матчи которого однозначно буду смотреть. Причина, понятное дело, в сыне — ну разве ж можно не следить за чемпионатом, когда он в сборной.

Я знаю, что Юрий в интервью много раз говорил, что его цель — сборная России. Но я, признаться, не особо верил, что он там окажется. Молодец, добился этого своим трудом.

Понятно, что в сборной он — третий вратарь. Но, кто знает, может, и ему доведётся выйти на поле, вдруг будет такая ситуация, что Станислав Черчесов решит его выпустить. Будем надеяться. Сам я ещё не знаю, где буду смотреть матчи сборной России — по телевизору или на стадионе в Санкт-Петербурге, посмотрим, как сложится. Чего жду от сборной России? Победы, понятное дело. Ну а если серьезно, надеюсь, из группы выйдут.

Александр Соболев, «Спартак». Родился 7 марта 1997 года. Воспитанник СШОР «Динамо», детский тренер — Александр Горбунов. За «Динамо» играл в 2015 году. После этого перешёл в «Томь», причём родителям футболиста пришлось самим найти деньги на финансовую компенсацию, чтобы трансфер состоялся.

Фото: из Сети интернет

Стремительный взлёт начался в сезоне-2019/20, когда Соболев, вернувшись в самарские «Крылья Советов» в Премьер-лигу, начал много забивать. Уже в январе 2020 года он перешёл в «Спартак», по итогам минувшего сезона стал вторым бомбардиром клуба. В сборную впервые получил вызов в октябре 2019 года. Первый матч провёл 8 октября 2020 года против Швеции, забив в этой игре и первый гол за национальную команду. Сейчас в активе Соболева шесть матчей и три гола за сборную России.

Сергей Соболев, отец Александра Соболева.

— Мы всей семьёй едем в Санкт-Петербург болеть за Сашу с трибун — я с дочкой, Сашиной сестрой, ей 16 лет, там уже к нам присоединятся Лена, Сашина жена, и её родители. Конечно, для меня этот чемпионат Европы особенный. Ещё пару лет назад сказал бы кто, что сын будет там играть, — не поверил бы. Да он и сам тоже, до сих пор говорит: «Порой выхожу на тренировку, смотрю на эмблему «Спартака» и не верю, что я здесь». И со сборной так же. Да, он переживает, что в сборной у него не так много игрового времени, но я говорю: «Тысячи футболистов многое бы отдали, чтобы просто оказаться на тренировке сборной, а ты выходишь в матчах, забиваешь». Конкуренция — это хорошо, она заставляет работать.

Понимаю, что основным форвардом в сборной будет Артём Дзюба, а Саша и Николай Заболотный — ему на замену. Но, надеюсь, возможность проявить себя у него будет. Также верю в то, что сборная России сумеет выйти из группы, хотя соперники у нас очень сильные.

С кем играет сборная России и где смотреть

Нынешний чемпионат Европы необычный, в нем участвуют 24 команды, разбитые на шесть подгрупп. Сборная России оказалась в квартете «B» в компании с Бельгией, Финляндией и Данией. В плей-офф выходят две лучшие сборные, а также четыре команды с наилучшими показателями из тех, что займут третьи места в своих подгруппах.

Свой первый матч на Евро-2020 сборная России проведёт 12 июня против Бельгии (начало в 22:00 по московскому времени). Затем нашу команду ждут игры с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург, 16:00) и Данией (21 июня, Копенгаген, 22:00).

Фан-зону с организованным просмотром игр в этом году в Барнауле делать не стали, так что за трансляциями можно будет смотреть по телевизору. Матч Россия — Бельгия покажет канал «Россия-1»”, встречи с Финляндией и Данией транслирует Первый канал.