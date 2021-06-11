В Роспотребнадзоре рассказали, нужно ли прививаться, если уже болели коронавирусом

В ведомстве ответили на часто задаваемые вопросы жителей:

• Какая вакцина против COVID-19 лучше всего подходит для меня?

Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Лучше всего привиться тем препаратом, который есть в доступе. Если у вас есть хронические заболевания или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору вакцины.

• Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?

Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надёжную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесённого заболевания.

• Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.

• Могут ли вакцины против COVID-19 негативно повлиять на способность иметь детей?

Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено.

Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19.

• Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов?

Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые варианты действуют на поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность вакцин от COVID-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено.

Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них.

Но в то же время важно сделать прививку и продолжить соблюдать меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса. Важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью.

В Роспотребнадзоре ведётся постоянное наблюдение за изменчивостью вируса.

• Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный результат теста на заболевание, например ПЦР-теста или антигенного теста?

Нет, вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

• Могу ли я заболеть после прививки?

После прививки от коронавируса (не из-за неё, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация — один из самых эффективных способов снизить риски тяжёлого течения заболевания, особенно это касается людей старшего возраста.

1. Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить здоровье!

2. Вакцинация — самый надёжный способ защитить себя от тяжёлого течения коронавируса и необратимых последствий.

3. Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма.

4. Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное — чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

5. Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее чем через 42-45 дней после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки антител (избегайте скопления людей, носите маску в общественных местах, часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком).

В администрации Барнаула напомнили, что записаться на вакцинацию можно через сайт госуслуг и по телефонам поликлиник. Без предварительной записи прививку можно поставить в мобильном пункте вакцинации.