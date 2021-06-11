В Роспотребнадзоре рассказали, нужно ли прививаться, если уже болели коронавирусом

В ведомстве ответили на часто задаваемые вопросы жителей:
• Какая вакцина против COVID-19 лучше всего подходит для меня?Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Лучше всего привиться тем препаратом, который есть в доступе. Если у вас есть хронические заболевания или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору вакцины.
• Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надёжную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесённого заболевания.
• Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.
• Могут ли вакцины против COVID-19 негативно повлиять на способность иметь детей?Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено.
Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19.
• Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов?Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые варианты действуют на поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность вакцин от COVID-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено.
Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них.
Но в то же время важно сделать прививку и продолжить соблюдать меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса. Важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью.В Роспотребнадзоре ведётся постоянное наблюдение за изменчивостью вируса.
• Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный результат теста на заболевание, например ПЦР-теста или антигенного теста?Нет, вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.
• Могу ли я заболеть после прививки?После прививки от коронавируса (не из-за неё, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.
Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация — один из самых эффективных способов снизить риски тяжёлого течения заболевания, особенно это касается людей старшего возраста.
1. Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить здоровье!
2. Вакцинация — самый надёжный способ защитить себя от тяжёлого течения коронавируса и необратимых последствий.
3. Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма.
4. Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное — чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
5. Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее чем через 42-45 дней после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки антител (избегайте скопления людей, носите маску в общественных местах, часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком).
В администрации Барнаула напомнили, что записаться на вакцинацию можно через сайт госуслуг и по телефонам поликлиник. Без предварительной записи прививку можно поставить в мобильном пункте вакцинации.