Как прошло открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Алтайского края. Фоторепортаж

Церемония открытия состоялась в городе Барнауле.

Фото: Михаил Полубедов

Перед началом торжества бойцы и ветераны движения у памятного знака 50-летия студенческих отрядов Алтая подняли флаги Российской Федерации и Краевого студенческого отряда «Алтай».

Церемония открытия прошла на площади Советов. Музыка и яркие бойцовки создали торжественную атмосферу. На мероприятии присутствовали почётные гости и ветераны движения, которые выступили для бойцов с песней и напутствующими словами.

Отрядам вручили путёвки в третий трудовой с пожеланиями продуктивного лета и эмоций, которые будут согревать их сердца долгие годы!

Самые яркие моменты запечатлела камера нашего фотокора Михаила Полубедова. Представляем вашему вниманию фотообзор от «Вечернего Барнаула».