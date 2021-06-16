Шедевры из меди и фарфора представили на выставках в художественном музее

В начале лета в художественном музее открылось сразу несколько выставок. Одна — совсем маленькая, но информативная, отсылающая к музейной коллекции фарфора, другая — побольше, связанная с иконами на тему паломничества.

«Крестьянин и мальчик, показывающий язык», работа неизвестного художника середины XIX века.

Фото: Наталья Катренко

Мини-выставка «Детских лет воспоминанье» посвящена теме детства и включает в себя семь произведений декоративно-прикладного искусства, созданных российскими и латвийскими мастерами. Каждая работа — настоящий шедевр из фарфора. К примеру, статуэтка неизвестного художника середины XIX века «Крестьянин и мальчик, показывающий язык» была выполнена на заводе Гарднера — одного из крупнейших частных предприятий с богатейшей историей, отсылающей к XVIII веку.

— Особенно популярна детская тема была в 1950-е годы, — рассуждает куратор выставки Светлана Артюхова. — Такие статуэтки заводы выпускали целыми сериями. В нашей коллекции эта тема представлена в скульптурах художников-прикладников Латвии — Элфриды Поле-Аболини (работа «В гости»), Парслы Залькалн («Угадай»), Леи Новоженец («Девочка» и «Латышский танец Ница»). Все они отличаются естественностью, теплотой, эмоциональностью и непосредственностью.

На выставке представлены работы и известных советских скульпторов — художников по фарфору Дулевского фарфорового завода: Нины Малышевой, Галины Чечулиной, чья композиция «Царевна с волком» — яркий пример характерного для послевоенных 1950-х годов стремления к украшательству, помпезности.

Вторая выставка под названием «Путеводительница» включает в себя 27 произведений православного искусства. Основная их часть — иконы, созданные в таких техниках, как медное литье, резьба по дереву, станковая темперная живопись.

Нина Малышева, «Охотник с беркутом».

Фото: Наталья Катренко

— Все эти экспонаты объединены общей темой путешествия и паломничества, — комментирует куратор выставки Евгения Школина. — Поэтому здесь мы решили представить такое явление, как путевая икона. Именно так называли миниатюрные изображения святых, созданные из прочного материала, а значит, их можно было взять с собой в дальние странствия.

Священный образ постоянно сопровождал странника, помогая преодолевать все трудности походной жизни.

Представленные на выставке медные иконы созданы в главных центрах художественного литья XVIII – начала ХХ века. Речь идёт о работах поморских мастеров, отличающихся тонкой проработкой мельчайших деталей и красотой многоцветной эмали. Есть здесь и изделия московских «медниц», подхвативших поморскую традицию, а также гуслицкое литье, уходящее корнями в глубокую древность. Отдельный раздел выставки посвящён складням — своего рода «походным иконостасам». Особый интерес представляет экспозиция паломнических реликвий. В их числе — три деревянные фигуры святого русской православной церкви Нила Столобенского, созданные в одном из крупнейших паломнических центров — в Ниловой пустыни. Киево-Печерская лавра представлена двумя резными деревянными иконами: «Святая великомученица Варвара» и «Архангел Михаил и святая Варвара». Можно увидеть здесь и «иконы на рези» — то есть рельефные иконы Сергиева Посада.